Lo staff di Frogmore Cottage è stato trasferito ad altre mansioni nel Palazzo, facendo girare voci sul possibile non-ritorno di Harry e Meghan a Londra

Il drama che circonda la famiglia Sussex non è finito.

Dopo l'annuncio della separazione dal resto della famiglia reale e la decisione di volersi trasferire in Canada, gli ultimi rumors sostengono che Meghan non tornerà mai più nel Regno Unito.

Stando a quanto riportato dal DailyMail, la riprova è il fatto che «lo staff del Duca e della Duchessa del Sussex a Frogmore Cottage», loro precedente casa, «viene lasciato andare».

Si parla di almeno due dipendenti a tempo indeterminato - il direttore e organizzatore della casa e un addetto alle pulizie - che verranno trasferiti ad altri compiti all'interno della famiglia.

Ad altri membri del personale, impiegati su una base temporale, come chef, cameriere e footman, è stato detto che i loro servizi non sono più richiesti nella residenza della coppia.

Secondo alcune fonti, nessuna persona dello staff selezionato per il Frogmore Cottage è stata licenziata, confermando che a tutti è stato trovato un altro impegno a Palazzo.

Teoricamente però Harry e Meghan avevano dichiarato di voler continuare a vivere al Cottage durante il loro periodo nel Regno Unito a sostegno della Regina e della monarchia, e dunque questo ricollocamento dello staff (che sembra dire il contrario) suona sospetto.

D'altra parte, non era nemmeno chiaro se la regina avrebbe acconsentito a tale richiesta: secondo alcune fonti Elisabetta II sarebbe frustrata per la quantità di denaro speso per quella casa dato che la coppia passerà lì pochissimo tempo.