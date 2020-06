Il Principe Harry e Meghan Markle prenderanno parte a eventi e conferenze in cambio di un gettone: hanno firmato con la stessa agenzia degli Obama

Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto con un’agenzia di alto profilo che rappresenta anche gli Obama e i Clinton.

Come riportato sul Los Angeles Times, il principe Harry e Meghan hanno scelto l'agenzia Harry Walker di New York per rappresentarli in futuri eventi e conferenze pubbliche, iniziando così e formare i loro nuovi ruoli come public speakers fuori da palazzo.

La coppia, i cui interessi sono vari, si impegnerà in discussioni su tematiche chiavi della nostra società, tra cui la giustizia razziale, la parità di genere e le preoccupazioni ambientali.

Parleranno anche di salute mentale, una tematica che sta molto a cuore al principe Harry, che negli ultimi anni ha condiviso le sue lotte con il dolore, sostenendo varie iniziative e organizzazioni per il benessere emotivo.

Che servizio darà l'agenzia a Harry e Meghan

L’agenzia Harry Walker, fondata nel 1946, rappresenta anche Oprah Winfrey e Jane Goodall, Michelle e Barack Obama, Hillary e Bill Clinton, Alex Rodriguez, Lin-Manuel Miranda, Tina Fey, Stacey Abrams e Gloria Steinem.

Il contratto con questa agenzia, incaricata di reperire opportunità per la coppia di presenziare a conferenze e eventi, è il primo vero ritorno della coppia davanti al grande pubblico, mentre cercano di promuovere la loro fondazione filantropica Archewell.

Da quando ha lasciato il Regno Unito, per spostarsi prima in Canada e poi a Los Angeles, la coppia si era ritirata in privato, stando il più lontano possibile dalle telecamere.

Il principe Harry aveva parlato a un evento privato di JP Morgan a Miami - dove pare abbia discusso della salute mentale - e sia lui che la moglie Meghan hanno partecipato a videochiamate con organizzazioni benefiche in questi mesi di lockdown.

I fan dei Sussex hanno atteso pazientemente il momento per rivedere la Harry e Meghan in azione, curiosi di come avrebbero messo a frutto il loro significativo capitale culturale a sostegno di nuove cause.

Quanto guadagneranno Harry e Meghan con questi incarichi?

Parlare in pubblico sembra essere estremamente redditizio: alcune fonti hanno riferito che l’ex presidente Obama ha guadagnato $400.000 per un discorso nel 2017, mentre i Clinton hanno portato a casa una media di $250.000 per ogni apparizione nel 2014.

Al momento non si sa quali saranno le tariffe per il duca e la duchessa del Sussex, ma questo sembra certamente essere un primo passo importante verso l’indipendenza finanziaria dalla corona tanto cercata dalla coppia.

