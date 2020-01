Smentiti attraverso una dichiarazione congiunta i rumors secondo cui Harry e William sarebbero in rotta a causa di atteggiamenti prepotenti contro Meghan

Il duca di Sussex e il duca di Cambridge hanno rilasciato una furiosa dichiarazione smentendo i commenti pubblicati dal Times Of London riguardo la loro situazione.

Per la precisione, William e Harry hanno negato ciò che è stato detto sul motivo del loro allontanamento, definendo i rumors «offensivi e potenzialmente dannosi».

E anche se i due fratelli non sembrano essere d'accordo sulla decisione di Harry e Meghan di lasciare la famiglia reale, si stanno unendo nel tentativo di combattere fake news ed errati pettegolezzi.

È stata rilasciata ieri una dichiarazione che non lascia spazio a possibili fraintendimenti dai portavoce senior di William e Harry

«Nonostante le continue smentite, è stata pubblicata oggi su un giornale del Regno Unito una storia falsa che speculava sul rapporto tra il Duca di Sussex e il Duca di Cambridge.

Per i due fratelli - che si preoccupano così profondamente delle questioni relative alla salute mentale - l'uso di un linguaggio così provocatorio è alquanto offensivo e potenzialmente dannoso».

Questa dichiarazione è la risposta congiunta dei figli di Carlo e Diana, protagonisti di tutte le notizie in questi giorni.

Il Times Of London aveva pubblicato un articolo in cui si parlava di un atteggiamento prepotente di William, che aveva portato il principe Harry e Meghan Markle a dimettersi dal loro ruolo di membri anziani della famiglia reale.

La faida tra i due fratelli sembra andare avanti da ormai qualche tempo.

Dopo l'annuncio di fidanzamento dei Sussex, hanno iniziato a emergere storie secondo cui William non era favorevole alla decisione di Harry di sposare Meghan dopo essersi frequentati per un periodo di tempo così breve.

Lo stesso Harry aveva detto, nel documentario Harry & Meghan: An African Journey, che i due si erano allontanati perché si trovano al momento su un percorso diverso di vita. Ma Harry aveva poi concluso l'intervista dicendo: «Siamo comunque fratelli, e ci saremo sempre l'uno per l'altro».

Nonostante tutto, la storia pubblicata dal Times of London afferma anche che William non aveva dato il benvenuto a Meghan in famiglia quando lei e Harry avevano annunciato il loro fidanzamento, e che alla coppia veniva «costantemente ricordato il loro posto nella monarchia».

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto i due duchi a rilasciare una dichiarazione che smentisse i pettegolezzi.