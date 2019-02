Kylie Jenner, quando viaggia, prenota sempre una stanza d'albergo in più per sistemarci il suo guardaroba e i suoi prodotti make up

Kylie Jenner ha rivelato una cosa abbastanza bizzarra riguardo le sue abitudini di viaggio: prenotare un'intera altra stanza d'hotel per i suoi vestiti e i suoi prodotti di make up.

Ebbene sì.

In un video-tutorial pubblicato sul suo canale Youtube, la modella (e creatrice di cosmetici), si è lasciata sfuggire questo piccolo ma assolutamente insolito dettaglio; rivelando appunto che è solita prenotare una stanza d'albergo in più per tutti i suoi bagagli e i vari essentials.

D'altra parte è abituata ad avere parecchio spazio a casa.

(Continua sotto il video)

«Io e Travis abbiamo una nostra stanza, e poi prenoto sempre una stanza separata per il guardaroba, il mio make up e anche per Stormi, così può giocare e divertirsi in più spazio quando siamo in hotel, perché lei viaggia sempre con noi» - ha spiegato Kylie circa al settimo minuto del video.

E come si può vedere dal video, considerando il fatto che nella stanza si vedono solo vestiti e prodotti make up, la stanza che Kylie prenota per i suoi essentials non è una stanza qualunque, è una vera e propria suite.

Ma questa non è nemmeno la cosa più stravagante che la piccola Jenner fa in nome dello stile.

È un fatto ben noto che possiede un passeggino Fendi, e che ha dato a sua figlia ogni sorta di auto di lusso in miniatura e che sempre Stormi possiede già una borsa Birkin.