Kylie Jenner e Travis Scott, con la figlia Stormi, comprano casa a Beverly Hills. Si tratterebbe di una villa moderna e accogliente, da 12 milioni di euro

Kylie Jenner e Travis Scott hanno comprato la loro prima casa e vanno a vivere insieme.

Un piccolo appartamento per una coppia giovane alle prime armi? Assolutamente no. Kylie e Travis hanno fatto le cose in grande: la casa che hanno scelto è a Beverly Hills e costa circa 12 milioni di euro.

La coppia avrebbe pagato e concluso l'affare due settimane fa, dividendo la spesa.

(Continua sotto la foto)

La casa di Kylie Jenner

Secondo un agente immobiliare, fonte di People «La casa a Beverly Hills di Kylie e Travis è spettacolare. È molto moderna, ma anche accogliente allo stesso tempo».

La prima casa della coppia sembra avere un design molto moderno, con una sala da pranzo open air, una bellissima cucina e, perché no, anche una piscina.

Pare che la casa a Beverly Hills sia più di 9.000 metri quadrati con 7 camere da letto e 10 bagni. La suite principale sarebbe grande 2.300 metri quadrati.

La proprietà è inoltre circondata da alberi molto alti che rendono la location a prova di paparazzi, il posto perfetto per crescere la loro figlia Stormi.

Non è però ancora chiaro quando vi si traferiranno definitivamente.

La relazione tra Kylie e Travis

La relazione tra Kylie Jenner e Travis Scott è iniziata nell'aprile del 2017, quando i due sono stati visti per la prima volta insieme al festival Coachella.

Nel corso dei mesi ci sono stati vari avvistamente della coppia a eventi più o meno pubblici, ma la conferma è arrivata solo il 4 febbraio del 2018.

In questa data Kylie Jenner ha annunciato che lei e il fidanzato Travis Scott hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, una bambina di nome Stormi.

