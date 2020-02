Secondo una fonte, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di sposarsi quest'estate - e hanno intenzione di farlo in grande stile

Forse abbiamo una data (e qualche dettaglio) per le attesissime nozze - le quarte - di Jennifer Lopez.

Secondo quanto riferito da una fonte a US Magazine, infatti, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno deciso di sposarsi quest'estate.

A poco meno di un anno dalla celebre proposta sulla spiaggia al tramonto delle Bahamas e a tre da quando hanno iniziato a frequentarsi, all'inizio del 2017.

Ecco tutto quello che sappiamo (per ora) sul matrimonio.

Sarà il quarto matrimonio

Per Jennifer Lopez quello con Alex Rodriguez sarà il quarto matrimonio, dopo quelli con Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony.

Per lo sposo solo il secondo (è stato sposato tra il 2002 e il 2008).

E il primo in Chiesa

«Vorrei sposarmi in chiesa questa volta. Non mi sono mai sposata in chiesa», ha dichiarato JLo, che sogna «Un matrimonio in grande».

J-Lo pensa che questa volta sia quella giusta

Non molto tempo fa l'attrice e cantante aveva parlato con Entertainment Tonight proprio del suo matrimonio, dicendo: «Non c'è alcuna fretta».

«Io e Alex pensiamo che questa volta sarà per sempre. Quindi abbiamo deciso di prenderci il nostro tempo per fare tutto nel modo giusto. Non vogliamo fare le cose di corsa».

Sarà un matrimonio in grande stile

Poco tempo dopo il fidanzamento della coppia, una fonte aveva rivelato a People che il matrimonio sarebbe stato una cerimonia inclusiva per tutti.

La fonte si riferiva sicuramente ai due gemelli di J-lo, Max e Emme, e alle due figlie di Alex, Ella e Natasha, che sembrerebbe avranno un ruolo importante nel matrimonio.

Si dice infatti che sarà proprio Max, 11 anni, ad accompagnare mamma Jennifer all'altare.

Ma non solo: anche tutti gli ex della coppia saranno presenti: «Più siamo meglio è» aveva detto proprio la cantante.

Dove e quando si sposeranno

Ancora non si sa dove verrà celebrato: Alex Rodriguez aveva detto che sarà «a un lungo volo di distanza», ma la Lopez ha a suo tempo smentito, dicendo che «non c'è ancora nulla di certo», e che sta ancora «valutando tante location».

Certo, ora che la data (quest'estate) sembra essere stata definita probabilmente è stata scelta anche la location.

I bookmakers scommettono su Miami, città che JLo adora e dove ha festeggiato i 50 anni a casa di Gloria Estefan, ma viene presa in considerazione anche l'Italia.

Chi decide i dettagli?

«Quando devi organizzare un matrimonio e Jennifer Lopez è la tua partner, tutto quello che devi fare è annuire» aveva detto l'ex giocatore di baseball.

«Al lavoro comando io, ma a casa non così tanto. Prendo ordini dalle altre donne di casa».