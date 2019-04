Alex Rodriguez racconta i retroscena della proposta di matrimonio a Jennifer Lopez: ha provato con il suo assistente prima di chiedere a JLo di sposarlo

Per Alex Rodriguez, da buon sportivo, la perfezione significa esercizio: ecco perché ci ha messo sei mesi a pianificare la proposta di matrimonio per Jennifer Lopez.

E prima di chiederlo a lei, ha provato tutto più volte con il suo assistente.

Nell'ultimo episodio di The Tonight Show, condotto da Jimmy Fallon, l'ex giocatore dei New York Yankees, 43 anni, ha rivelato alcuni retroscena della sua proposta alla cantante.

Ha detto: «L'ho programmato per circa sei mesi ed era su una spiaggia alle Bahamas».

(Continua sotto la foto)

«Ho provato per tre giorni di fila»

«Ovviamente avevo l'anello, ma la cosa divertente è che ho provato per tre giorni di fila, inginocchiandomi e recitando le parole è come se mi fossi fidanzato per tre volte».

«Volevo che il tramonto fosse perfetto - ha continuato Rodriguez - Una volta il tramonto è stato alle 6:27, il giorno dopo alle 6:29 e poi il terzo giorno pioveva».

«Quindi, ho deciso di propormi alle 6:29 circa ed è andato tutto secondo le aspettative».

Quando Jimmy Fallon è intervenuto per chiedergli se avesse provato da solo nei giorni precedenti, l'ex giocatore ha ammesso ridendo: «Beh, mi ha aiutato il mio assistente in realtà».

Quando sarà il matrimonio?

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono fidanzati il mese scorso durante la loro vacanza alle Bahamas, ma sebbene i due siano al settimo cielo non hanno intenzione di affrettare le cose.

L'attrice e cantante, 49 anni, ha recentemente spiegato che lei e Rodriguez hanno così tanto da fare che la pianificazione del loro "lo voglio" è stata posticipata per il momento.

«Non abbiamo ancora iniziato a pianificare il matrimonio. Ci siamo appena fidanzati dopo tutto!

Subito dopo la proposta abbiamo iniziato a lavorare tanto e abbiamo progetti di lavoro per il resto dell'anno, quindi non so cosa succederà» ha detto a Jennifer Lopez in una redente intervista.

E ancora: «Non abbiamo ancora deciso se incastreremo il matrimonio in qualche modo tra i vari impegni o se aspetteremo. Davvero non lo so ancora».