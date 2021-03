Sul web sono circolate voci sulla rottura di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, ma la coppia ha rilasciato una dichiarazione: «I pettegolezzi sono imprecisi»

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sono finiti su tutti i giornali a causa della loro "presunta" separazione, nonostante il matrimonio in vista.

Le voci sulla fine della loro relazione hanno hanno iniziato a circolare nel weekend, quando una fonte ha detto alla CNN che la coppia si è separata «poche settimane fa», aggiungendo che «non sembra che torneranno insieme».

Le speculazioni sulla possibile rottura sono andate avanti quando un'altra fonte ha detto alla alla rivista People:

«Lei lavora nella Repubblica Dominicana e lui è a Miami, quindi è difficile vedersi, specialmente con la quarantena e il COVID».

Tuttavia, entrambe le fonti hanno anche spiegato che, sebbene Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stiano attraversando un «periodo difficile» e abbiano parlato di una possibile separazione, non si sono ufficialmente lasciati.

Ecco allora tutto quello che c'è da sapere.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati?

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez negano di essersi lasciati

JLo e Rodriguez hanno rotto il silenzio e rilasciato un comunicato stampa congiunto in cui dicevano che no, non si sono lasciati.

I due si sono espressi contro le notizie che suggerivano che si fossero separati in una dichiarazione che diceva: «Tutti i pettegolezzi sono imprecisi. Non ci siamo lasciati».

Una fonte ha commentato: «J.Lo e A-Rod sono ancora fidanzati, ma come capita a tutte le coppie stanno avendo alcune difficoltà.

Dall'anno scorso sono in terapia nella speranza che questo li aiuti a risolvere i problemi nella loro relazione».

Inoltre, all'inizio della settimana, Alex Rodriguez ha raggiunto JLo nella Repubblica Dominicana, condividendo le foto sui social e lasciando intendere che tra loro non ci siano problemi.

Ma le cose non stanno andando molto bene...

Tuttavia, nella dichiarazione congiunta, JLo e Alex Rodriguez hanno anche detto ai fan: «Stiamo lavorando su alcune cose».

Una fonte vicina alla coppia ha detto a People:

«Non si sono mai ufficialmente lasciati ma ne hanno parlato. Per ora sono ancora insieme. Stanno attraversando un momento difficile, ma non si sono ancora separati».

C'è chi vocifera un tradimento

A febbraio sono iniziati a circolare dei rumors secondo cui Alex Rodriguez avrebbe una relazione segreta con Madison LeCroy, di Southern Charm, un reality show americano.

Tuttavia, Madison LeCroy ha confermato che lei e Rodriguez sono vicini, ma ha anche affermato di aver «sempre e solo parlato con lui al telefono, non c'è mai stato niente di fisico».

Non è chiaro se questo fattore sia stato il motivo scatenante del momento difficile che stanno attraversando JLo e Alex Rodriguez.

Cosa ne pensano i figli della coppia?

Secondo vari rumors, i figli di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sperano che i loro genitori possano risolvere le cose.

Le superstar hanno trascorso gli ultimi quattro anni come una famiglia mista, e i gemelli di JLo sono diventati amici delle due figlie di Rodriguez.

«Tutti e quattro i ragazzi vogliono che i genitori risolvano le cose ma vogliono anche che siano felici, qualunque cosa ciò possa comportare - racconta una fonte - Loro sono molto uniti, e sperano per il meglio».

Quando si dovrebbero sposare?

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stanno insieme da circa quattro anni e si sono fidanzati a marzo 2019, quando lui le ha chiesto la mano su una spiaggia tropicale.

Il matrimonio era previsto per l'estate successiva, ma la pandemia di coronavirus ha messo in pausa i piani.

Riguardo alla cancellazione del matrimonio, rinviato a data da stabilirsi, JLo aveva detto:

«Ho il cuore a pezzi perché avevamo dei grandi progetti, ma a volte penso che Dio abbia un piano più grande, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere. Forse la vita dopo sarà migliore. Devo credere che lo sarà».

