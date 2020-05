Jennifer Lopez e Alex Rodriguez confermano la cancellazione del matrimonio previsto per la fine di quest'estate «Ora nessuno sa quando potremo sposarci»

A poco più di un anno della celebre proposta di matrimonio sulla spiaggia al tramonto delle Bahamas, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno rinviato le nozze a causa del COVID-19.

È stata JLo stessa a confermare la decisione: durante un'apparizione al Today Show di questa settimana, la cantante ha infatti aggiornato i fan sul suo tanto atteso matrimonio con l'ex giocatore di baseball, e ha anche raccontato di essere «affranta» e con il «cuore spezzato» per questa situazione.

(Continua sotto la foto)

Le parole di Jennifer Lopez

«Nessuno sa quando potremo sposarci. Non stiamo organizzando niente in questo momento, è impossibile. Dobbiamo solo aspettare e vedere come va tutta questa situazione. Sai, è comunque molto deludente.

Dopo il Super Bowl e dopo World of Dance, dopo aver finito le riprese a cui stavo lavorando, avevo programmato di prendermi del tempo libero, che è quello che effettivamente stiamo facendo in questo momento.

Ma allo stesso tempo, avevamo molti piani per questa estate e quest'anno, e ora è tutto in sospeso».

Riguardo alla cancellazione del matrimonio, rinviato a data da stabilirsi, JLo ha poi detto:

«Ho il cuore a pezzi perché avevamo dei grandi progetti, ma a volte penso che Dio abbia un piano più grande, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere. Forse la vita dopo sarà migliore. Devo credere che lo sarà».

Un fonte ha rivelato che Jennifer Lopez e il futuro marito Alex Rodriguez «Hanno dibattuto per settimane prima di prendere questa decisione, ma senza ritorno alla normalità nel prossimo futuro, la coppia ha ritenuto che il rinvio del matrimonio fosse la scelta più sicura e più intelligente.

Ora anche tutti gli ospiti sono stati informati che il matrimonio non si terrà a fine estate come previsto».

