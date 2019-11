Jennifer Lopez non aveva un piano B perché sapeva che non avrebbe fallito, però ha avuto il sogno di una carriera alternativa nel cassetto

È difficile ricordare com'era il mondo prima che Jennifer Lopez diventasse famosa.

La cantante-attrice-ballerina è un pilastro nel mondo della cultura pop da oltre due decenni, e ancora oggi la sua carriera non mostra alcun segno di rallentamento.

Ma cosa avrebbe fatto JLo se non fosse diventata famosa?

JLo non aveva un piano B

25 anni fa, nel 1994, durante un'intervista, Jennifer Lopez aveva raccontato che non avrebbe saputo cosa fare qualora non fosse riuscita a diventare famosa.

Non aveva alcun piano B pronto all'uso:

«Non avevo nulla su cui contare perché non avevo intenzione di fallire - aveva detto - Penso sia tutto una questione di volontà, e questo è l'atteggiamento che devi avere per arrivare al successo».

Ma aveva un sogno alternativo nel cassetto

Anche se non avere un piano B si è rivelata un'ottima scelta per Jennifer Lopez, lei stessa ha ammesso che le sarebbe piaciuto diventare una ballerina.

JLo ha da tempo affermato che la danza è il suo primo amore, ed è quello che faceva prima di iniziare e sbarcare nel mondo della musica.

«Ho iniziato quando ero molto giovane - ha detto in un'intervista del 2004 con Latino Review - Ho fatto balletto, jazz e flamenco da quando avevo cinque anni. E la mia carriera professionale è iniziata con la danza nei musical».

Quelli però non furono giorni facili: Jennifer Lopez ha affrontato l'opposizione dei suoi genitori, che volevano che andasse al college. Alla fine, si è trasferita e ha iniziato a dormire nell'edificio dove ha preso lezioni di danza.

Da lì a un anno il suo mondo è cambiato completamente, fino ad arrivare dov'è ora.