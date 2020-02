Una dieta nutrizionalmente bilanciata, qualche (pochi) sgarri, tanto sport con workout vario: ecco i segreti di bellezza di Jennifer Lopez

Facile dire quanti anni ha Jennifer Lopez (51 a luglio 2020), più difficile crederci quando la si vede calcare il palco con l'agilità di una ventenne e lo stesso corpo statuario che siamo abituati a vederle da ormai qualche decennio.

Come fa? Madre natura aiuta, certo, ma JLo il suo aspetto se lo guadagna tutti i giorni, con molta costanza e tanta buona volontà.

La buona notizia dunque è che tutti (almeno potenzialmente) possiamo riuscirci.

Per chi volesse mettersi alla prova, qui vi spieghiamo la formula dietro il suo aspetto senza età, che tutto ha tranne che la magia.

(Continua sotto la foto)

È sempre positiva

«Sentirsi belli è un modo di essere», ha spiegato Jennifer Lopez in un'intervista al Mirror, «e tutti dovremmo cercare di essere e sentirci al massimo della nostra bellezza, invece di cercare di paragonare il nostro aspetto con quello degli altri».

«Ci sono giorni in cui ti svegli e ti senti alla grande e altri in cui sei talmente stanco da non sapere come fare ad affrontare la giornata», ha raccontato a Elle Canada, «In quei giorni cerco di pensare positivo: faccio molte autoaffermazioni e mi sforzo di mettere in fila dei pensieri positivi in modo da cambiare mood».

Ha un regime alimentare ben preciso

Durante un'intervista con Hollywood Life, Jennifer Lopez ha concesso qualche insight ai fan sulla sua dieta, spiegando che il suo regime alimentare è, come si può immaginare, piuttosto rigido.

A colazione inizia con un frullato a base di latte di quinoa o acqua, a pranzo (dove per sua stessa ammissione arriva «affamata») mangia un'insalata con del salmone e molta verdura, a cena (mai dopo le 18,30) di nuovo proteine, quinoa e verdura.

E per gli attacchi di fame fuori orario? «Ho sempre con me frutta e verdura da sgranocchiare per i momenti di fame tra un pasto e l'altro».

Usa lo sport come fonte di felicità

«Sono convinta che lo sport sia responsabile di gran parte della mia felicità: la danza è sempre stata una grossa fetta della mia vita e sono sicura che la renda migliore», ha spiegato al Daily Star.

«Se arrivo a casa e non mi sento troppo bene vado in palestra e quando torno mi sento una persona nuova», ha aggiunto durante un'intervista con Redbook, «Non sottovalutate mai il potere di vedervi e sentirvi bene con voi stesse».

Ha eliminato un sacco di vizi dalla sua vita

«Non bevo (non mi piace il sapore dell'alcol) e non mi drogo», ha raccontato al The Indipendent. «Fino ai 30 anni hai la faccia che ti ha dato il Signore, dopo quella che ti meriti. E diciamo che cerco di meritarmi la mia».

Per farlo, JLo sta lontana anche dalla caffeina.

Mischia più workout

«Mi alleno tre o quattro volte a settimana», racconta a US Weekly, «Quando sono a New York con David Kirsch, quando a Los Angeles con Tracy Anderson». Con il primo fanno molti plank, flessioni e boxe, con esercizi che coinvolgono molto il core, per mantenere le sue celebri curve.

Sul sito della seconda invece si legge che nel suo metodo la routine viene cambiata ogni 10 giorni e mira ad allenare piuttosto che le fasce muscolari principali quelle secondarie (le prime si muovono comunque).

E il risultato a quanto pare ripaga.

Ogni tanto si dà tregua

«Sono umana anch'io», ha per fortuna ammesso a People.

«Ogni tanto ho voglia anch'io di patatine fritte, dei biscotti, un pezzo di torta o pollo fritto: capita e non è certo quello a definire il tuo stato di salute o il tuo aspetto.

Quelli dipendono da come vivi tutto il resto del tempo».

Sta lontana dal sole

«Mi espongo raramente al sole», ha affermato Jenny a US Weekly, svelando il primo (e più semplice) segreto del suo aspetto.

«Non ho mai preso molto sole, e quando capita metto sempre la protezione molto alta; è per questo che la mia pelle ha questo aspetto oggi».

Non si fa mai mancare il sonno di bellezza

Posto che non deve prendere una navetta aziendale alle 8,20 del mattino, Jennifer non rinuncia mai alle giuste ore di sonno, che le permettono di avere sempre il pieno di energie.

«Se fosse per me dormirei nove o 10 ore a notte, ma non ci riesco mai. Però faccio in modo di avere sempre 7 o 8 ore di sonno ininterrotto davanti quando vado a letto».