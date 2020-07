JLo, il soprannome con cui Jennifer Lopez è diventata famosa, arriva da un collega che l'ha chiamata così in una canzone perché il suo nome era troppo lungo

Comunque la si chiami, Jennifer Lopez non ha bisogno di presentazioni.

Ma vi siete mai chiesti da dove arrivi JLo, il soprannome con cui poi è diventata famosa?

A rispondere a questa domanda è stata la stessa cantante, che durante un'intervista ha raccontato un po' di curiosità sul suo conto, spiegando tra le altre cose l'origine del nomignolo JLo.

Dov'è nato il soprannome JLo

Ieri sera, Jennifer Lopez ha rivelato che questo soprannome le è stato dato dal rapper Heavy D.

La cantante ha raccontato che mentre stava registrando il suo primo album, On the 6, pubblicato nel 1999, Heavy D le è stato sempre d'aiuto in studio.

Vista la crescente vicinanza con nuovi colleghi e artisti discografici, la cantante finì per essere citata in alcuni brani.

E siccome il nome con cui era conosciuta all'epoca, Jenny Lo, era troppo lungo da inserire nel testo delle canzoni, il rapper Heavy D l'ha trasformato in JLo.

«JLo è un'invenzione di Heavy D - ha infatti spiegato la cantante - Lui era sempre in studio quando stavo realizzando il mio primo album e mi chiamava Jenny Lo. All'epoca uscivo con Puffy, e quindi i nomi Puffy e Jenny Lo, entravano spesso in qualche brano rap».

Ma apparentemente Jenny Lo non suonava bene quanto JLo.

L'ammissione della cantante che il soprannome JLo è nato grazie al rapper e amico Heavy D arriva dopo che lei stessa aveva accreditato i suoi fan per averle dato questo soprannome.

Nel 2001 infatti Jennifer Lopez aveva detto in un'intervista:

«JLo è il soprannome che mi hanno dato i miei fan. È stato un po' come la terminologia di strada, in qualche modo ha preso piede da solo».