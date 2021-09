Dopo due divorzi, con Brad Pitt e Justin Theroux, l'attrice è pronta per un nuovo amore! Ma il suo prossimo partner dovrà possedere queste caratteristiche

Jennifer Aniston sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita: dopo svariati anni da single, l'attrice ha detto di essere «pronta» ad innamorarsi di nuovo.

La vita amorosa della Aniston è stata su tutte le pagine di gossip, in primis durante gli anni con Brad Pitt, dal 2000 al 2005, e poi quando ha divorziato dall'ex marito Justin Theroux nel 2017.

Da allora però, l'attrice non è più stata sentimentalmente legata a nessuno. Anche se ora è pronta a rimettersi in gioco.

«Non ho voluto uscire con nessuno per molto tempo - ha raccontato la Aniston durante l'intervista Lunch With Bruce, spiegando - Ho adorato davvero essere da sola e essere me stessa. Senza far parte di una coppia».

«Sono stata impegnata in relazioni da quando avevo 20 anni, quindi c'era qualcosa di veramente bello nel prendersi del tempo per sé».

Ma ora Jennifer Aniston ha rivelato che sta cercando un nuovo partner:

«Nessuno di importante è ancora entrato nel mio radar - ha raccontato, aggiungendo - Ma penso che sia arrivato il momento.

Penso di essere pronta a condividere me stessa con un altro».

(Continua sotto la foto)

L'uomo ideale di Jennifer Aniston ha queste caratteristiche

Nel discutere cosa stia cercando nel suo nuovo partner, l'attrice di Friends ha scherzato sul fatto di avere «solo poche necessità» riguardo il suo uomo ideale.

Attento alla forma fisica

Il partner perfetto per Jennifer Aniston deve essere attento alla forma fisica.

«Il fitness è importante e non riguarda solo l'aspetto fisico esteriore - ha spiegato l'attrice - Voglio vivere e stare bene a lungo, e non essere su una sedia a rotelle quando avrò 80 anni».

Con senso dell'umorismo

La Aniston è alla ricerca di un uomo con un incredibile senso dell'umorismo e qualcuno con cui la conversazione semplicemente «fluisca in modo spontaneo».

«La facilità con cui la conversazione scorre la prima volta che ci si incontra è secondo me un buon indicatore di come andranno le cose», ha spiegato l'attrice.

Un buon baciatore (dall'animo gentile)

Dulcis in fundo, parlando delle caratteristiche del suo uomo ideale, la Aniston ha detto:

«Deve essere un uomo con fiducia in se stesso, ma non arrogante. E per favore, ti prego, deve essere generoso e gentile con le persone. Ah, deve anche saper baciare bene».

Per quanto riguarda il modo in cui Jennifer Aniston vorrebbe conoscere il suo nuovo, futuro partner, l'attrice aveva raccontato in una recente intervista di essere una «all'antica» da questo punto di vista.

«Niente Tinder e niente Raya per favore - aveva detto - Preferisco trovare il lieto fine alla vecchia maniera, con qualcuno che mi chieda di uscire guardandomi in faccia».