Jennifer Aniston dopo il (secondo) divorzio, afferma di non aver mai smesso di credere nell'amore e elenca le caratteristiche che cerca in un uomo

La vita privata di Jennifer Aniston è stata sempre di grande interesse per i tabloid internazionali.

Tra Brad Pitt, Justin Theroux e ancora Brad Pitt (ci sarebbe piaciuto), le relazioni amorose dell'attrice sono state sempre molto chiacchierate.

D'altra parte sarà anche divorziata (due volte), ma non ha mai smesso di cercare l'amore. Lo ha detto lei stessa in un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar.



L'attrice ha infatti confermato che, nonostante anche la sua relazione con Justin Theroux sia terminata, è ancora una grande fan dell'amore e ci crede ora come non mai.

Detto questo, Jennifer Aniston ha anche dichiarato che la sua vita al momento è troppo impegnativa per cercare qualcuno e dedicarsi a una relazione.

E poi ha aggiunto:

«Quando l'amore viene da te e ti bussa alla porta, deve essere accettato.

Io non sono una di quelle che dice 'Ho chiuso con le relazioni; non succederà mai più' [...] Sono fatta così, è come l'ho sempre pensata.

E niente del mio passato è mai stato una ragione per costruire barriere e allontanare tutti; niente mi ha mai fatto pensare 'Basta, non ne voglio più sapere'».

E ancora: «Penso di avere parecchie anime gemelle. Non credo proprio che ognuno di noi ne abbia solo una e basta».

Alla fine dell'intervista è stato chiesto a Jennifer Aniston quali siano le caratteristiche che un uomo deve avere:

«Senso dell'umorismo, autostima, confidence, genitlezza e generosità».