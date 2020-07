Jennifer Aniston ospite di Oprah Winfrey parla del suo matrimonio con Brad Pitt: i media hanno inventato un matrimonio che in realtà era molto diverso

La coppia Jennifer Aniston e Brad Pitt ha fatto sognare milioni di fan a suo tempo e ancora oggi (che è finita da 15 anni) riesce a far parlare di sé.

Il motivo è che è stata considerata una favola, finché è durata.

Niente di più lontano dalla realtà, eppure, a quanto svela Jennifer Aniston.

«Qualunque pensiero sul fatto che io e Brad fossimo una "Golden Couple" è lontanissimo dalla realtà di quello che era il nostro matrimonio»

«Abbiamo provato disperatamente a vivere le aspettative di quello che veniva raccontato, quella vita perfetta che veniva dipinta».

Jennifer Aniston: «La verità non è quella raccontata sui giornali»

Intervistata da Oprah Winfrey sulla pressione di vivere il "matrimonio perfetto", Jennifer ha fatto chiarezza.

«Il mondo è stato ossessionato dal vostro matrimonio e poi dal vostro divorzio perché rappresentavate la coppia sulla torta di nozze: non potevate non funzionare, sarebbe stato come ammettere che il matrimonio perfetto non esiste», ha detto Oprah.

«Ed è stato esattamente questo il problema», ha risposto Jennifer, «I media hanno creato un'immagine fittizia, lo fanno sempre: mostrano quello che succede sul red carpet, non quello che le persone vivono mentre vivono la loro vita.

Ma non c'è niente di reale sui giornali. È tutto finto. Tu sei un essere umano con esperienze da essere umano e l'unica differenza tra te e chiunque altro al mondo è che tu finisci sui giornali.

Ma la tua vita privata, i tuoi sentimenti, i tuoi amori, i tuoi successi, le tue sofferenze, tutto - vivi tutto come chiunque altro».

Dopo essersi sposati nel 2000, Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno cercato di mantenere la loro relazione privata e all'altezza di quelle aspettative.

Senza successo.