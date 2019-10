In un'intervista con Ellen Degeneres, l'attrice ha raccontato cos'è veramente successo tra lei e Brad Pitt

Qualche mese fa sono girate voci su una possibile relazione tra Charlize Theron e Brad Pitt.

Oggi, finalmente, l'attrice ha risposto a quelle voci sul presunto coinvolgimento romantico con il collega.

Intervistata da Ellen Degeneres, insieme a Nicole Kidman e Margot Robbie, le tre attrici erano al talk show per presentare in anteprima un nuovissimo trailer del loro film Bombshell, in uscita a dicembre.

Ecco cos'ha detto Charlize Theron quando ha parlato delle speculazioni sul lei e Brad Pitt.

A Charlize Theron è stato chiesto di scegliere l'uomo con il quale avrebbe preferito uscire tra due mostrati sullo schermo.

E quando la foto di Brad Pitt è apparsa accanto a quella di Michael B. Jordan, l'attrice ha colto l'occasione per fare una battuta sulle sue voci sugli appuntamenti con Brad.

«Non ho frequentato Brad. Anche se a quanto pare l'ho fatto: ho avuto un'intera relazione senza accorgermene sembra», ha detto.

Ellen ha sottolineato che le speculazioni sono iniziate solo perché i due attori sono stati visti seduti insieme alle proiezioni di alcuni film. E dopo al Chateau Marmont di Los Angeles.

All'epoca, un testimone oculare aveva detto a HollywoodLife che «Brad è arrivato dopo a Chateau e si è unito a Charlize in un angolo del bar. Erano ridicolmente febbrili e il suo braccio era dietro la sua schiena. A un certo punto le fece l'occhiolino. Brad sembrava a suo agio - entrambi sembravano davvero felici».

L'attrice ha negato tutto.