Per Angelina Jolie l'eventuale coppia Brad Pitt Charlize Theron è come un tradimento perché tra le due attrici c'è sempre stata grande rivalità

Stando ai rumors Angelina Jolie non è contenta delle voci secondo cui il suo ex marito Brad Pitt e Charlize Theron stiano uscendo insieme.

Infatti, proprio come tutti, la Jolie ha saputo delle speculazioni secondo cui il padre dei suoi sei figli ha trovato di nuovo l'amore, e la cosa non le va affatto bene.

Perché?

No, non si tratta di gelosia.

Angelina Jolie non vuole (e non sta neanche riprovando) a tornare con Brad, il motivo per cui questa frequentazione non le va a genio è perchè lei e Charlize Theron hanno sempre avuto una sorta di rivalità lavorativa.

E sì, Brad Pitt ne è a conoscenza!

«Angelina non è mai stata particolarmente amichevole nei confronti di Charlize perché sono state più volte in competizione per gli stessi ruoli in passato» ha rivelato una fonte vicina all'attrice.

Nonostante le voci di questo avvicinamento tra Brad Pitt e Charlize Theron non siano ancora state confermate, l'insider afferma che Angelina Jolie sarebbe molto dispiaciuta se Brad avesse una relazione con qualcuno che sa che la sua ex moglie non ama.

«Solo le voci da sole sono fastidiose per Angelina; lei sente come se questa frequentazione tra Brad e Charlize fosse un po' un tradimento.

Non le piace affatto e spera che non sia vero» racconta la fonte.