Angelina Jolie e i figli della coppia testimonieranno in tribunale durante le udienze per il divorzio per fornire prove di violenza da parte di Brad Pitt

Angelina Jolie ha presentato al tribunale dei nuovi documenti riguardanti dei presunti episodi di violenza domestica che coinvolgono l'ex marito, Brad Pitt.

Non è la prima volta che l'attrice accusa l'ex partner di comportamenti violenti.

Secondo quanto riferito, infatti, Angelina Jolie aveva già sporto denuncia nei confronti di Brad Pitt per essersi comportato in modo violento con il loro figlio adolescente Maddox in una discussione del 2016 su un jet privato. Il tutto era poi finito in niente.

A riguardo, una fonte vicino ai Brangelina aveva detto: «Quando hanno divorziato per la prima volta nell'autunno del 2016 Angie ha fatto accuse simili che sono state segnalate alle autorità e indagate a fondo. Ma non è mai stata intrapresa alcuna azione».

Questa volta però Angelina Jolie è «pronta a offrire la prova della violenza domestica con una testimonianza» per mettere fino al suo divorzio da Brad Pitt una volta per tutte.

I figli possono davvero testimoniare?

Secondo i documenti presentati al tribunale nei giorni scorsi, infatti, Angelina Jolie e figli sono pronti e disponibili a offrire «prove e autorità a sostegno» delle loro affermazioni sulla presunta violenza domestica inflitta loro da Brad Pitt.

La star di Maleficent ha deciso di fornire la sua testimonianza, insieme con la «testimonianza dei figli»: Maddox, 19, Pax, 17, e Zahara, 16, Shiloh, 14, e le gemelle Knox e Vivienne, 12.

Tuttavia, sia Brad che Angelina devono chiedere e ottenere il permesso della corte per coinvolgere, Shiloh, Knox e Vivienne nel processo, essendo minori di 16 anni.

Maddox, Zahara e Pax, potrebbero invece testimoniare senza aver bisogno del consenso dei genitori perché hanno raggiunto l'età legale per farlo.

Sono accuse fondate o l'ennesimo tentativo di ferire Brad Pitt?

Una fonte vicina a Brad Pitt ha detto che la denuncia della Jolie non è altro che un tentativo di «ferire» l'attore.

«Negli ultimi quattro anni e mezzo ci sono state una serie di affermazioni fatte da Angelina che sono state riviste ma che non hanno mai portato a niente».

«Angelina Jolie ha usato i bambini per ferire Brad, e l'ha fatto più di una volta. Questa fuga di documenti che lo accusano di essere un uomo violento con i figli è stata fatta esclusivamente per danneggiare Brad».

Il divorzio della coppia, separatasi nel 2016, è stato piuttosto burrascoso: Brad aveva chiesto l'affidamento congiunto dei figli, mentre Angelina Jolie voleva l'affidamento esclusivo.

Nelle prossime udienze si determinerà la custodia dei sei figli e la divisione del loro patrimonio.