Secondo una fonte, Angelina Jolie si sarebbe sentita sotto pressione per sposare Brad Pitt, e dopo il secondo divorzio dice "che non si sposerà più"

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono conosciuti nel 2005, sul set di Mr and Mrs Smith.

Si sono innamorati, fidanzati, e hanno vissuto per 7 anni nella loro bellissima casa a Los Feliz, in Califoria, con i loro sei figli. Mentre le carriere di entrambi andavano a gonfie vele.

Poi, nel 2012, hanno deciso di sposarsi, anche se poi per ufficializzare le nozze ci hanno messo altri due anni, in uno chateau in Provenza.

All'epoca sono state tante le illazioni e le domande sul perché ci stessero mettendo tanto.

D'altra parte stavano già insieme da anni e condividevano una famiglia.

Oggi, una dichiarazione apre un nuovo punto di vista sulla questione:

«Angelina si è sentita sotto pressione da parte di Brad Pitt per sposarlo», ha raccontato una fonte a Us Weekly, rivelando dunque chi dei due era titubante all'idea di arrivare all'altare.

A ulteriore dimostrazione delle rimostranze, il fatto che la cerimonia sia stata ridotta all'essenziale: a presenziare alla cerimonia c'erano solo i 6 figli della coppia (e i fotografi di People a cui era stata concessa l'esclusiva).

Il loro divorzio nel 2016 non è stato affatto amichevole, con tanto di FBI coinvolto per una presunta (e poi smentita) aggressione fisica da parte di Brad Pitt verso uno dei figli durante un viaggio sul loro jet privato.



**Brad e Angelina hanno capito come crescere insieme i figli (usando un'app)**

«Il dolore di questo secondo divorzio le ha fatto giurare di non volersi sposare mai più», ha continuato la fonte.

Questa affermazione arriva dopo che Pitt ha ammesso le sue colpe nella rottura della coppia: l'attore, 55 anni, ha infatti recentemente raccontato che il divorzio da Angelina ha influenzato la sua capacità di elaborare le emozioni anche sul set.