Angelina Jolie si è presentata con i 6 figli a una premiere di New York: ecco come sono diventati Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox

Angelina Jolie dopo parecchio tempo torna davanti ai fotografi con i sei figli.



L'occasione è stata la premiere newyorchese del film Netflix The Boy Who Harnessed the Wind, film presentato alla scorsa edizione dei Sundance che racconta la storia di un ragazzino del Malawi che ha costruito un mulino a vento per combattere la carestia del suo villaggio.

Le foto, scattate alla proiezione al Museum of Modern Art, stanno facendo il giro del web perché mostrano quanto e come sono cresciuti i bambini.

(Continua sotto la foto)

Angelina, 43 anni, era con Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox.

Nella foto sotto, in ordine da sinistra a destra troviamo:

i gemelli Knox e Vivienne, di 10 anni, vicini alla madre;

Pax, al centro, 15 anni, adottato in Vietnam nel 2006;

di fianco a lui Shiloh Nouvel, nata nel 2006, prima figlia biologica della coppia Jolie-Pitt;

ancora più a sinistra Zahara, 14 anni, nata in Etiopia, adottata dalla Jolie nel 2005

e Maddox, 17 anni, il primo bambino adottato dalla Jolie, nel 2002 in Cambogia.





Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel 2016, dopo una relazione di 12 anni e due di matrimonio.

La battaglia legale tra i due tiene banco sui giornali (oltre che nei tribunali) da quel momento, anche se in diverse occasioni è sembrato che avessero trovato un accordo.

Le ultime notizie li vogliono in partenza per un weekend (con i rispettivi avvocati) per trovare finalmente un accordo definitivo sulla custodia dei figli.