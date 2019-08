Dopo il divorzio, i sei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie sono diventati più uniti che mai: «Sono tutti molto premurosi e protettivi l'uno con l'altro»

Dal divorzio dei genitori, i sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt pare ne siano usciti più uniti che mai.



Maddox, 18 anni, Pax, 15 anni, Zahara, 14 anni, Shiloh, 13 anni, e i gemelli Vivienne e Knox, 11 anni, sono ora un gruppo incredibilmente affiatato.

Una fonte avrebbe infatti detto:

«Tutti i figli di Angelina e Brad sono estremamente vicini tra loro. Sono tutti molto premurosi e protettivi l'uno con l'altro.

Sono sempre stati uniti fin da piccoli, ma il divorzio dei genitori ha reso ancora più forte il loro legame. A volte litigano ancora, come fanno tutti i fratelli, ma nel complesso vanno molto d'accordo».

Sempre secondo la fonte, parte della vicinanza dei fratelli è nata per necessità, sia per il divorzio dei loro genitori sia per le loro carriere da attori che li portano spesso lontani da casa.

In più, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno sempre cercato di favorire quel legame:

«Angelina infonde in loro la sensazione di essere una piccola tribù - sostiene l'insider, che aggiunge - Ha incontri singoli e di gruppo con tutti i figli in modo che ognuno di loro possa condividere i propri sentimenti.

Fanno serate di gioco e si leggono libri a vicenda. Passano molto tempo tutti inisieme come gruppo».

E ancora: «Brad è sempre stato molto vicino a suo fratello e sua sorella (Doug Pitt e Julie Pitt Neal), e questo legame tra fratelli è qualcosa che voleva trasmettere anche ai suoi figli.

Lui e Angelina sono totalmente sulla stessa lunghezza d'onda a riguardo».

