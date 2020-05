Angelina Jolie, dati i continui pettegolezzi su una relazione tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, chiede all'ex marito onestà verso di lei e i loro sei figli

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel 2016, ma il loro divorzio è stato completato solo tre anni più tardi.

In questo lasso di tempo i due sono apparsi quotidianamente su tutte le pagine di gossip, e ultimamente lui ci è finito soprattutto perché ci sono voci secondo cui si starebbe riconciliando con la sua prima moglie, Jennifer Aniston.

Sembra infatti che la relazione tra Brad e Jennifer abbia fatto degli enormi passi avanti negli ultimi mesi, da quando la coppia è stata vista molto affiata ai SAG Awards di febbraio.

**Ecco cos'ha detto Angelina Jolie dopo aver visto Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme**

E nonostante non ci siano prove concrete, un gran numero di magazine sostiene che Brad e Jen siano in isolamento insieme.

Ecco perché Angelina Jolie, in una recente intervista, ha criticato l'ex marito, sottolineando come l'onestà sia uno dei più grandi pregi che un genitore possa avere.

**Angelina Jolie e Brad Pitt sono in quarantena "congiunta" per vedere entrambi i figli**

(Continua sotto la foto)

Ecco cos'ha detto Angelina Jolie

La star di Maleficent stava raccontando a Hello Magazine come passa le giornate a casa in quarantena con i suoi sei figli, e come gestisce la loro istruzione visto che le scuole ora sono chiuse. E proprio in quel momento, Angelina Jolie ha lanciato una frecciatina all'ex marito Pitt.

L'attrice stava facendo un discorso motivazionale per tutti gli altri genitori riguardo l'istruzione a casa quando si è lasciata scappare un commento su come Brad dovrebbe comportarsi.

**Angelina Jolie riporta Brad Pitt in tribunale e chiede la valutazione psicologica per la custodia dei figli**

Angelina Jolie ha infatti parlato delle aspettative che tutti i genitori hanno verso i figli, ma anche viceversa, ed è stato qui che ha detto che Brad deve essere «onesto» con i suoi sei figli.

«È bello scoprire che i tuoi figli non ti vogliono perfetta. Ti vogliono solo onesta. E da lì sei tu genitore che devi fare del tuo meglio».

Secondo molti, questo commento non si riferiva (solo) al rapporto tra Brad Pitt e i suoi figli, ma anche a quello tra lui e la stessa Angelina, che vorrebbe proprio da Brad più onestà riguardo a tutti i gossip che girano su di lui e Jennifer Aniston.

**Jennifer Aniston parla di Brad Pitt: «Gli auguro il meglio, ma non tornerei mai con lui»**