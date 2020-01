I gesti e le parole di Brad Pitt, e la questione Jennifer Aniston, sono stati dolorosi per Angelina Jolie, che accusa l'ex marito di «mancanza di rispetto»

Il mondo dell'internet è esploso quando domenica sera hanno iniziato a circolare alcune foto di Brad Pitt e Jennifer Aniston celebrare insieme i loro successi al SAG Awards.

Lei ha ritirato il premio come migliore attrice di una serie drammatica, The Morning Show, e lui per migliore attore non protagonista in Once Upon a Time... in Hollywood.

In più, quando Brad Pitt è salito sul palco ha scherzato sul fatto che interpretava il ruolo di un uomo che «non va d'accordo con sua moglie», facendo ovviamente riferimento alla sua storia personale.

Ma come ha preso tutto questo Angelina Jolie?

Ecco cosa ne pensa Angelina Jolie

Una fonte ha detto al The Sun:

«Angelina non è affatto contenta. Le sembra estremamente irrispettoso nei suoi confronti il fatto che Brad abbia fatto una battuta sui loro problemi matrimoniali davanti a tutti.

Lui le ha mancato di rispetto, e questo lei non l'avrebbe mai fatto nei suoi confronti».

E ancora: «La reazione del pubblico davanti alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa - si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse in realtà che Brad tornasse con Jen».

L'attore infatti è stato fotografato mentre stringeva la mano dell'ex moglie, Jennifer Aniston, dopo la loro vittoria.

E le foto hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti.