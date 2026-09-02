Pesi per 20 minuti, camminate veloci, pilates e tennis: ecco la routine fitness per un corpo asciutto e tonico a 50 anni come quello di Amal Clooney

Arrivata a Venezia sottobraccio al marito George, Amal Clooney, bellissima in completo verde scuro di Tom Ford by Haider Ackerman, è sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Questa volta non per i suoi successi lavorativi o il suo stile impeccabile, e neanche per la sua relazione (che va a gonfie vele) con l'attore George Clooney, ma per il suo fenomenale aspetto fisico.

Oggi, mentre si avvicina ai 50 (ricordiamo infatti che Amal ha 48 anni), il suo fisico resta asciutto, tonico e incredibilmente energico.

Secondo le indiscrezione, è "al top" della forma grazie a un allenamento che è un mix di Pilates e work out con i pesi , oltre ovviamente al fatto che segue la dieta mediterranea.

E attenzione: non stiamo parlando di una fitness influencer con giornate libere. Amal è un’avvocata dei diritti umani, madre di due gemelli, sempre tra aerei, udienze e incontri internazionali. Proprio per questo la sua routine fitness interessa così tanto: è strutturata, ma realistica per una donna con agende piene.

Perché l’allenamento di Amal Clooney è il più efficace per tutte le donne dopo i 45 anni

Dagli articoli dedicati alla sua forma fisica, emerge sempre lo stesso schema: camminata veloce quotidiana, brevi sessioni di pesi, Pilates costante e sport di racchetta come il tennis. Niente maratone, niente ore infinite in palestra, ma una combinazione di forza, cardio leggero e lavoro sul core.

Questo tipo di allenamento è particolarmente intelligente dopo i 45 anni. I medici sportivi ricordano che in questa fascia d’età la massa muscolare tende a ridursi e le articolazioni diventano più delicate. Amal lavora proprio su questi due fronti: rafforza i muscoli con i pesi, protegge schiena e postura con il Pilates, mantiene il cuore allenato con camminate e sport dinamici.

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I 4 pilastri dell’allenamento di Amal Clooney

Primo pilastro: la camminata quotidiana. Secondo diversi siti che hanno ricostruito la sua routine, Amal punta a circa 60 minuti al giorno di camminata sostenuta. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica moderata: lei li supera ampiamente, ma senza imporsi corse pesanti. Per voi può tradursi in due blocchi da 30 minuti o tre da 20, tra tragitto casa-lavoro, pausa pranzo e passeggiata serale.

Secondo pilastro: 20 minuti di pesi, 3-4 volte a settimana. Niente body building estremo, ma esercizi semplici full body. Squat e affondi con manubri leggeri, rematore con elastico, piegamenti al muro, alzate laterali per le spalle. Bastano due o tre serie da 12 ripetizioni per esercizio. Per le donne over 45 il lavoro di forza è un vero trattamento anti-age: aiuta metabolismo, tono muscolare e densità ossea.

Terzo pilastro: 30 minuti di Pilates, sempre 3-4 volte a settimana, spesso alternati ai pesi. Il focus è sul core, cioè addome, schiena e bacino. Studi pubblicati su riviste di riabilitazione mostrano che il Pilates migliora forza del tronco, equilibrio e flessibilità, con carico minimo sulle articolazioni. Tradotto in pratica: meno mal di schiena in ufficio, addome più attivo, postura più elegante in qualunque outfit.

Quarto pilastro: il tennis e gli altri sport di racchetta. Oltre a essere divertenti, lavorano su gambe, braccia, addominali, fiato e reattività. L’allenatrice Amanda Place ha spiegato a Hello! che chi si allena come un tennista sviluppa resistenza, forza e agilità in modo completo. Se non avete un circolo sotto casa, le alternative sono padel, badminton, oppure mini sessioni con la corda per ricreare quel lavoro di scatti brevi e intensi.

Come copiare la sua routine (senza villa sul lago né chef privato)

Una settimana tipo “alla Clooney” potrebbe essere così: tre o quattro giorni con 60 minuti di camminata più 20 minuti di pesi, e negli altri 60 minuti di camminata più 30 di pilates o stretching intenso. Nel weekend, una partita di tennis o padel, oppure una camminata in salita più lunga. Se partite da zero, riducete tutto a 30 minuti di cammino al giorno, due sedute leggere di forza e una di Pilates: l’obiettivo è la costanza, non l’eroismo.

Per incastrare tutto nella vita reale, la chiave è spezzare. Dieci minuti di esercizi con i manubri in salotto mentre la pasta bolle, 15 minuti di pilates guidato da un’app dopo cena, scale al posto dell’ascensore. Mettere in agenda questi momenti come appuntamenti con voi stesse li rende molto più probabili.

Capitolo alimentazione: Amal Clooney segue una dieta mediterranea ricca di pesce, verdure e cereali integrali, con poca presenza di cibi industriali. Alcune fonti indicano che spesso consuma pesce anche due volte al giorno, privilegiando specie ricche di omega 3 come salmone e sgombro, insieme a grandi insalate e porzioni controllate di pasta o riso.

La colazione, invece, è la parte più curiosa: Amal ama iniziare con una zuppa di alghe, opzione decisamente “orientale” per i nostri gusti. Potete ispirarvi con alternative salate e proteiche più semplici da gestire, come uova con verdure, pane integrale con ricotta e pomodori, oppure una zuppa di miso con tofu. La sera, niente proibizionismo: la chef di famiglia, l’italiana Viviana Frizzi, ha raccontato di una pizza margherita con insalata di rucola come rito settimanale fisso.

Il messaggio che arriva dalla sua routine è chiaro: movimento tutti i giorni, un mix equilibrato di forza, core e cardio gentile, alimentazione mediterranea varia e un momento di piacere dichiarato, come la serata pizza. Il modello “alla Amal Clooney” non è un programma punitivo, ma un modo sostenibile di restare forti, lucide e bellissime ben oltre i 45 anni.