L'allenamento con i pesi non rende le donne "troppo muscolose": al contrario aiuta a preservare la massa muscolare, protegge ossa e metabolismo e migliora anche la salute del cervello. Ecco i principali miti da sfatare e come iniziare.

Secondo i dati riportati da ANSA su fonti mediche, dopo i 30 anni, se non ci si allena, ogni decennio si perde spontaneamente dal 3 al 5% di massa muscolare. Tradotto in vita reale: a 60 anni una valigia sulle scale o i sacchetti della spesa possono sembrare una maratona, anche se sulla carta vi sentite ancora “ragazze”.

Intanto l’allenamento è diventato tendenza: classi di pilates esaurite, running club di quartiere, video di fitness ovunque. Eppure l’allenamento muscolare femminile con i pesi resta il grande frainteso. Il timore più ricorrente è sempre lui: “mi ingrosso, divento mascolina”. Così molte di voi restano su attività “leggere”, magari ore di cardio, mentre i bilancieri vengono osservati da lontano.

Mito 1: con i pesi vi ingrossate e diventate mascoline

La biologia gioca decisamente a vostro favore. Gli endocrinologi ricordano che le donne hanno livelli di testosteronemediamente fino a venti volte inferiori rispetto agli uomini. Questo rende molto difficile sviluppare volumi muscolari paragonabili, specie con un allenamento ricreativo di 2-3 sedute a settimana.

La ricerca in fisiologia dell’esercizio mostra che, in programmi di dodici settimane di allenamento di resistenza due volte a settimana, le donne aumentano la massa magra di circa il 4-5% e riducono quella grassa di quasi il 9%. Non è il fisico da bodybuilder, è un corpo più compatto, forte, “riempito” dove serve. Se improvvisamente vi sentiste troppo muscolose, basterebbe ridurre carichi e frequenza: il muscolo non esplode da un giorno all’altro.

Mito 2: per dimagrire serve solo cardio, meglio se per ore

I nutrizionisti sono concordi: a determinare il calo di peso è il bilancio energetico, non i chilometri sul tapis roulant. Solo cardio, specie se abbinato a diete drastiche, fa perdere anche massa muscolare. Risultato: numeri sulla bilancia più bassi, ma metabolismo rallentato e corpo più “molle”.

Il muscolo è un tessuto metabolicamente attivo, consuma energia anche sul divano. Diversi studi indicano che chi inserisce l’allenamento di forza migliora la sensibilità all’insulina, riduce il grasso viscerale e gestisce meglio condizioni come la sindrome dell’ovaio policistico. Per molte donne funziona bene un mix semplice: due sedute di allenamento muscolare femminile alla settimana più una o due sessioni di camminata veloce o bici. Totale: tre-quattro ore ben spese, non pomeriggi interi su una macchina cardio.

Mito 3: i pesi non sono femminili e dopo una certa età “non servono”

Qui entriamo nel cuore del discorso. Il muscolo non è solo estetica: è indipendenza funzionale. Più massa muscolare e forza significano alzarsi dal divano senza spinta delle braccia, salire le scale senza fermarsi ogni piano, tenere in braccio un nipote senza crollare dopo cinque minuti.

Gli specialisti che si occupano di invecchiamento spiegano che la perdita di muscolo (sarcopenia) è uno dei fattori chiave di fragilità, cadute e fratture. L’allenamento di forza, associato al carico sulle ossa, è un alleato anche contro l’osteoporosi. E non esiste “troppo tardi”: studi su donne over 70 mostrano miglioramenti significativi di forza ed equilibrio dopo pochi mesi di esercizi mirati. In altre parole, i pesi sono uno strumento per continuare a fare da sole le cose di tutti i giorni, più che un vezzo da palestra.

Dal muscolo al cervello: neuroplasticità e forza mentale

Tradotto nel quotidiano: migliori capacità di concentrazione, umore più stabile, maggiore resilienza allo stress e protezione, nel lungo periodo, dal declino cognitivo. Per le donne, che attraversano fasi ormonali complesse come perimenopausa e menopausa, questo “ponte” muscolo-cervello è particolarmente prezioso.

Non sorprende che professioniste come Benedetta Brandi, personal trainer e psicologa clinica molto seguita online, insistano sulla forza come strumento di autostima. Tante ragazze arrivano pensando di dover diventare più piccole, escono scoprendo il piacere di sentirsi solide, presenti nel proprio corpo, meno dipendenti dagli altri.

Come iniziare con l’allenamento muscolare femminile, in pratica

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda attività di rafforzamento muscolare almeno due giorni a settimana per tutti gli adulti, donne comprese. Non serve un programma da atleta. Per iniziare possono bastare due sedute full body da 30-40 minuti.

Un esempio semplice: squat a corpo libero o con manubri leggeri, ponte per i glutei, spinta per il petto (a terra o contro il muro), rematore con manubri o elastici. Due-tre serie da 8-12 ripetizioni, con un carico che renda le ultime ripetizioni faticose ma ancora eseguibili con buona tecnica. Idealmente seguite da un’istruttrice o un istruttore qualificato, soprattutto se avete problematiche articolari o cardiovascolari.

Poi si adatta tutto alle fasi della vita: nei giorni premestruali potete alleggerire i carichi, in gravidanza si lavora solo con il via libera di ginecologo e ostetrica, in menopausa si punta molto su forza e impatto controllato per proteggere le ossa. L’idea di fondo resta la stessa: ogni manubrio sollevato è meno peso sulle persone da cui pensavate di dover dipendere, più margine di libertà per il vostro corpo e per il vostro cervello.