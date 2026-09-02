Dalle sfilate della Fashion Week ai grandi concerti open air fino agli appuntamenti food: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano a settembre 2026

Con il rientro dalle vacanze, Milano riaccende i motori (quasi letteralmente, considerato il Gran Premio di Monza) e si trasforma nel palcoscenico ideale per cultura, spettacolo, sport e lifestyle. Settembre si preannuncia come sempre un mese ricchissimo di eventi.

Se vi state chiedendo cosa fare a Milano a settembre, abbiamo selezionato per voi i migliori appuntamenti più interessanti, tra musica dal vivo, mostre d'arte, festival, glamour ed esperienze gastronomiche.

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Cosa fare a Milano a settembre: tutti gli appuntamenti

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I concerti di settembre a Milano

Settembre si preannuncia come un mese straordinario per la musica dal vivo, inaugurato il 3 settembre dal doppio appuntamento con il lo-fi hip hop di Joji al Forum di Assago e le atmosfere evocative degli Hermanos Gutiérrez al Teatro Arcimboldi. La grande stagione open air prosegue all'Ippodromo Snai San Siro con lo show di David Guetta il 6 settembre per gli I-Days, seguito il 7 settembre dal concerto degli Zen Circus nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e il 9 settembre dal ritorno di Emma sul palco degli I-Days. Giovedì 10 settembre l'Ippodromo accoglierà poi la superstar newyorkese A$AP Rocky: il rapper, icona fashion e attore porterà a Milano i brani del suo recente album Don’t Be Dumb insieme ai grandi successi della sua carriera.

L'Alcatraz diventerà il punto di riferimento per il rock e l'elettronica con il doppio live dei The Black Keys il 10 e 11 settembre e la tappa dei The Living Tombstone. L'agenda dei club milanesi si arricchisce poi con l'esibizione di Zeyne il 14 settembre alla Santeria Toscana 31 e con il concerto di LiSA il 15 settembre al Forum di Assago. Per gli amanti dell'indie e del cantautorato, l'appuntamento è con gli Ex-Otago il 17 settembre al Circolo Magnolia, Edoardo Bennato il 18 settembre al Mind Live Theatre e Riccardo Cocciante il 19 settembre al Forum. A chiudere un mese ricchissimo di note saranno infine i concerti intimi di Lowertown e Carla Dal Forno, rispettivamente in scena il 25 e 26 settembre all'Arci Bellezza.

Gli spettacoli e gli incontri a teatro

Il mese di settembre vede anche la grande ripartenza delle stagioni teatrali milanesi e degli appuntamenti con la rassegna di Estate al Castello, che il 2 settembre ospita nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco lo speciale Indagini Live di Stefano Nazzi, pronto a coinvolgere il pubblico con il suo celebre racconto true crime. Questa volta il focus è sulla vicenda di Cristina Mazzotti, la prima donna a essere sequestrata in Italia. Al Teatro Arcimboldi la programmazione entra subito nel vivo con gli Francesco Costa che presenterà il suo nuovo libro Come se ne esce l'8 settembre e Gianluca Gotto il 17 e 18 settembre, seguiti dal musical Urinetown il 24 settembre, dal racconto giornalistico di Pablo Trincia sempre il 24 settembre e dallo show rock Pink Floyd Legend – The Wall il 25 settembre. Il Teatro Franco Parenti propone dal 16 al 19 settembre il festival Tendenza Clown, per poi accogliere dal 22 al 27 settembre il grande ritorno di Filippo Timi sul palco con lo spettacolo cult Amleto².

Le mostre da vedere

Dalí e la moda

Un viaggio unico tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un solo linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra Dalí e la Moda (a cura di Montse Aguer, Laura Bartolomé Roviras e Judith Clark) esplora il legame profondo tra l’artista catalano e il fashion world. Nell'opera surrealista di Dalí ricorrono scarpe, giacche e guanti reinterpretati come nuovi codici estetici sviluppati in collaborazione con grandi stilisti e maison.

Charmaine Poh al Mudec

Dal 18 novembre al 1° novembre 2026 il Mudec - Museo delle Culture presenta con Deytsche Bank e in collaborazione con 24 ORE Cultura la mostra Make a travel del of your inside, and don't forget me to take, dell'artista singaporiana-cinese Charmaine Poh, nominata proprio da Deutsche Bank "Artist of the Year2025". Si tratta della prima personale dell'artista in Italia e il titolo si deve a uno scambio epistolare tra l'artista e un amico. Una frase grammaticalmente imperfetta, poetica e sfuggente, che diventa metafora di ciò che attraversa l'intero progetto: lo spazio dell'intraducibile, delle identità ibride e di ciò che esiste tra le lingue, le culture e le esperienze. L'intero percorso espositivo si sviluppa, dunque, come un ambiente immersivo e stratificato in cui convivono dimensione intima e tensione collettiva, memoria personale e costruzione sociale dell'identità, tecnologia e corporeità.

2, 3 or 4 acts – BiM Bicocca

Dal 18 settembre al 7 novembre 2026, lo spazio BiM (Viale Piero e Alberto Pirelli 10) ospita la mostra di Marie Cool Fabio Balducci a cura di Khemerin Vismara, promossa da BiM e dal collettivo artistico Specific (fondato da Patrick Tuttofuoco, Andrea Sala, Nic Bello, Alessandra Pallotta, Marco Bruzzone ed Elena Morganti). L'opening si terrà venerdì 18 settembre dalle 19:00 alle 23:00 con ingresso gratuito. Articolata come una struttura teatrale, la mostra riflette criticamente sulle gerarchie e la mercificazione contemporanea con performance di 15 minuti previste anche a ottobre e novembre.

Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring

Ultima occasione al Castello Sforzesco (Salette della Grafica) per ammirare fino al 27 settembre 2026 una selezione di oltre 60 capolavori a ingresso libero provenienti dal Gabinetto dei Disegni. Curata da Alessia Alberti, Simona Maniello e Francesca Mariano, l'esposizione attraversa cinque secoli di storia dell'arte con fogli firmati da maestri straordinari come Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Andrea Appiani, Umberto Boccioni e Keith Haring.

Il primo Picasso di Milano

Al Museo del Novecento prosegue il focus Il primo Picasso di Milano. Un Moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale, a cura di Roberto Pini. Al centro del percorso vi è l’opera Homme assis (1967), il primo dipinto di Pablo Picasso ad essere entrato nelle collezioni civiche milanesi nel 1972 a seguito della celebre mostra Amnistia. Que trata de España. Un'occasione preziosa per rileggere il legame tra arte, storia e impegno civile attraverso documenti storici e d'archivio.

Gli eventi di BAM

Giovedì 10 settembre 2026 alle ore 20:00 torna nei prati di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano l'atteso concerto gratuito di rientro in città a cura di Fondazione Riccardo Catella. Protagonista dell'8ª edizione è l'ensemble Spira mirabilis che eseguirà brani tratti da La bella addormentata di Čajkovskij. Dal 6 settembre prenderà avvio un percorso diffuso di avvicinamento con 8 tappe in 7 quartieri milanesi, tra cui un laboratorio performativo con i giovani dell'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria". Il concerto vedrà avanzati servizi di accessibilità per disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

Torna poi negli spazi dei prati di BAM e degli IBM Studios Milano la nuova edizione di Fuoricinema, la piazza aperta di incontro tra grande schermo, cultura, attualità e impegno sociale dove artisti e cittadini si confrontano gratuitamente sui grandi temi contemporanei.

Milano Beauty Week 2026

Dal 16 al 20 settembre 2026 torna la Milano Beauty Week, l'appuntamento promosso da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence dedicato alla cultura della bellezza e del benessere. L'edizione di quest'anno vede al centro l'innovazione, la sostenibilità, l'impatto sociale e la longevity science, trasformando la città in un palinsesto diffuso di esperienze, pop-up e incontri aperti al pubblico.

Cuore pulsante dell'evento saranno le sedi storiche come Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara, che ospiteranno talk scientifici e i consueti appuntamenti benefici Beauty Gives Back e Love is in the Hair a sostegno de La forza e il sorriso E.T.S. a favore dei pazienti oncologici. Ad animare le piazze simbolo del capoluogo sarà la grande presenza di L'Oréal Italia con ben dieci dei suoi brand. In Piazza San Babila spiccano il diner immersivo firmato NYX Professional Makeup con servizi di make-up retouch per la Gen-Z, le anteprime per la cura dei capelli di Color Wow, la skincare avanzata di Vichy e l'installazione artistica dedicata al movimento #JoinTheRefill ideata da Lancôme, Mugler e YSL Beauty per promuovere il lusso sostenibile e ricaricabile. In Piazza XXV Aprile l'attenzione si sposta sulla scienza cosmetica con il pop-up dedicato alla linea Revitalift Filler di L'Oréal Paris, mentre Piazza Castello ospiterà il colorato Vitamin C Bar di Garnier tra consulenze personalizzate e sorbetti freschi. L'intrattenimento si trasferisce poi in Rinascente in Piazza Duomo, con un intero set cinematografico a cura di Armani Beauty per il lancio della nuova fragranza maschile che ospiterà anche la registrazione del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, fino alle serate di soft clubbing firmate CeraVe sulla Terrazza Martini.

La Milano Beauty Week si concluderà poi il 20 settembre con il gran finale dedicato al Premio Accademia del Profumo 2026, giunto alla 37° edizione.

Milano Fashion Week

Dal 22 al 28 settembre 2026 la Milano Fashion Week torna a trasformare il capoluogo nella capitale mondiale dello stile, accendendo i riflettori sulle collezioni Donna Primavera/Estate 2027 della Camera Nazionale della Moda Italiana.

L'apertura ufficiale parte con l'inaugurazione del CNMI Fashion Hub e la sfilata di Prada, affiancata nei primi giorni da grande attesa per Diesel, Jil Sander, Antonio Marras, Fendi, Roberto Cavalli ed Emporio Armani, oltre al prestigioso appuntamento di Vogue World Milano e il CNMI Gala Dinner.

La settimana prosegue a ritmo incalzante con la visione di brand iconici tra cui Tod’s, Gucci, Moschino, Ferragamo, Dolce&Gabbana e Bottega Veneta, per poi concludersi con la sfilata di Giorgio Armani, l'appuntamento Milano Moda Graduate e una giornata finale dedicata alle presentazioni digitali.

Gran Premio d'Italia e Monza FuoriGP

Dal 4 al 6 settembre 2026, l'Autodromo Nazionale Monza ospita il novantasettiemo Gran Premio d'Italia di Formula 1, il "Tempio della Velocità". Per gli appassionati la festa inizia prima: il 2 settembre a Palazzo Reale si terrà l'evento Drive to Monza con i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Dal 3 al 6 settembre, grazie al FuoriGP, il parco e la città si animeranno con maxischermi, food ed eventi correlati.

I mattoncini LEGO® celebrano la passione per i motori con un ricco programma di tappe a ingresso libero diffuse tra Milano e Monza. Il cuore dell'iniziativa batterà in Piazza Sempione a Milano dal 3 al 6 settembre, con una serata inaugurale il 3 settembre condotta da Linus e Carlo Vanzini. Ai piedi dell'Arco della Pace prenderanno vita spettacoli di luci e video dedicati al set LEGO® Icons Ferrari F2004 e al mito di Michael Schumacher a trent'anni dal suo arrivo in Ferrari, affiancati da un'area gioco dove i visitatori potranno contribuire alla costruzione di un maxi mosaico collettivo composto da ben 85.000 pezzi.

La festa prosegue poi direttamente in pista con lo spazio The Home of LEGO F1 nella Fan Zone dell'Autodromo di Monza, dove sarà possibile scoprire dettagli in scala 1:1, indossare caschi giganti immersivi e stampare il proprio Team Pass digitale. Infine, nel centro cittadino di Monza, il Palazzo dell'Arengario ospiterà aree di gioco dedicate alle famiglie e l'esposizione esclusiva dei set legati ai caschi dei piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Gli eventi food da non perdere

Tokyo Week 2026 all'Excelsior Hotel Gallia

Dal 16 al 20 settembre va in scena la quarta edizione della Tokyo Week all'Excelsior Hotel Gallia, firmata con The Prince Gallery Tokyo Kioicho. Sulla Terrazza Gallia Bar si potrà gustare un aperitivo giapponese ideato dallo chef ospite Hiroaki Hoshina insieme agli executive chef Vincenzo Lebano e Andrea Calia Di Dio. Domenica 20 settembre l'evento si concluderà con l'esclusivo brunch domenicale al Gallia Restaurant.

Le serate firmate El Porteño

Per celebrare il rientro in città, la firma gastronomica argentina El Porteño propone tre appuntamenti serali che coniugano grande cucina e intrattenimento. Si parte il 4 settembre con la riapertura del format cena-spettacolo El Porteño Prohibido in via Melloni, che torna in scena con lo show Malabares, una suggestiva fusione tra varietà e tango argentino. L'esperienza continua poi al Flores Arena di Viale Elvezia con due serate a tema mixology: il 10 settembre la Paloma Night, dedicata al celebre cocktail a base di Tequila Casamigos, lime e soda al pompelmo, e il 24 settembre la Moscow Mule Night, pensata per accompagnare il passaggio verso l'autunno con le note fresche e speziate di uno dei grandi classici dell'aperitivo.

Indigo Milano Social Club

Torna anche a settembre il format di Planetaria Hotels che trasforma il dehor di Hotel Indigo Milan in uno spazio di creatività, musica e design. Dopo gli appuntamenti estivi, tre nuove serate accompagneranno il rientro in città: il 10, 17 e 24 settembre.

Gli eventi fitness

Il mese di settembre invita anche a rimettersi in movimento con grandi appuntamenti dedicati allo sport e al benessere. La Adidas Runners PolimiRun si conferma il più grande evento sportivo universitario d'Italia, pronta ad accogliere migliaia di partecipanti tra la sfida competitiva e la corsa aperta a tutti, con partenza e arrivo fissati al Campus Leonardo del Politecnico. Per chi invece cerca una dimensione di equilibrio interiore, la città ospita Wanderlust 108, l'originale Mindful Triathlon che propone un'intera giornata dedicata al benessere psicofisico combinando una sessione di corsa, una lezione di yoga ritmata da DJ set e un momento di meditazione condotto da una guida spirituale.

Mix Festival

Arriva alla sua 40a edizione il MiX Festival, storicamente il punto di riferimento italiano per il cinema e la cultura LGBTQ+. La manifestazione propone come ogni anno una selezione del meglio della produzione indipendente queer, intrecciando cinema, arte e attivismo in una riflessione multidisciplinare.