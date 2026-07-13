Il tennis è tra gli sport associati alla maggiore longevità: secondo importanti studi epidemiologici, chi lo pratica regolarmente può vivere fino a quasi 10 anni in più rispetto ai sedentari. Oltre ai benefici per cuore, muscoli e cervello, migliora anche circolazione e tonicità della pelle, contribuendo a un aspetto più giovane.

Un numero prima di tutto: chi pratica regolarmente uno sport di racchetta specifico vive in media quasi dieci anni in piùrispetto ai sedentari. Non parliamo di fitness estremo, ma di qualcosa che si fa in campo, con qualcuno dall’altra parte della rete, e che ha un effetto molto concreto anche su pelle e viso.

Gli studi epidemiologici lo confermano, e qui arriva la risposta alla domanda che vi incuriosisce: lo sport in questione è il tennis. Ed è anche uno dei migliori “trattamenti” anti-age completi che possiate regalare al vostro corpo, molto più vicino a un protocollo medico che a un semplice siero miracoloso.

Il tennis, lo sport che ti regala quasi 10 anni di vita in più

Il Copenhagen City Heart Study, grande studio danese che ha seguito migliaia di persone per oltre vent’anni, ha calcolato che chi gioca a tennis guadagna in media circa 9,7 anni di aspettativa di vita rispetto a chi non fa attività fisica. Non è un dettaglio da poco in statistica.

Nella stessa analisi il tennis è in cima alla “classifica allunga-vita”: badminton intorno a +6,2 anni, calcio +4,7, ciclismo +3,7, nuoto +3,4, jogging +3,2. Tutti utili, ma il tennis vince largo. Secondo sintesi citate anche dalla Mayo Clinic, gli sport di racchetta sono associati non solo a meno malattie cardiovascolari, ma anche a un rischio ridotto di declino cognitivo.

Un elemento chiave che gli studiosi sottolineano è la componente sociale. A differenza di corsa o nuoto libero, nel tennisnon siete mai sole: c’è un’avversaria, spesso un circolo, un gruppo con cui vi date appuntamento. Per molte ricerche, tra cui quelle ricordate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, la rete di relazioni è una vera protezione contro solitudine e isolamento, che aumentano mortalità e depressione. Il primo “anti-age” è sentirsi parte di qualcosa.

Cosa fa il tennis a corpo, cervello e pelle

Sul corpo il tennis è un mix perfetto di cardio e forza. Le fasi di corsa e spostamento laterale allenano cuore e polmoni, migliorano la resistenza e aiutano a tenere a bada pressione e colesterolo. I colpi di dritto, rovescio e servizio, con le ripartenze rapide, stimolano gambe, glutei, spalle e addome. Risultato: più massa muscolare dove serve e metabolismo basale un po’ più vivace, che facilita il controllo del peso senza diete estreme.

Esteticamente vuol dire una silhouette meno “svuotata” con l’età, braccia e gambe più toniche, addome più compatto. È l’opposto dell’effetto yo-yo di certe diete: il volume che resta è muscolo, non gonfiore.

Sul viso il lavoro più interessante è quello sulla microcircolazione. L’alternanza di scatti e pause riattiva il flusso sanguigno periferico: più sangue significa più ossigeno e nutrienti che arrivano alla pelle. Nel tempo il colorito diventa meno grigio, le occhiaie appaiono meno marcate, i segni di stanchezza si attenuano. Non cancella rughe profonde o macchie, ma il famoso “glow” post-allenamento, se siete costanti, smette di essere solo un effetto momentaneo.

C’è poi il capitolo stress e infiammazione, grandi alleati di rughe precoci e acne dell’adulto. Giocare con regolarità aiuta a scaricare tensione e ad abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Molti dermatologi ricordano che, quando lo stress si riduce e il sonno migliora, anche la pelle si calma: meno sfoghi, rossori più gestibili, grana più uniforme. Il tennis, specie se non vissuto in modalità agonistica ossessiva, va proprio in questa direzione.

Infine, il cervello. Ogni scambio è un esercizio di attenzione, riflessi, memoria di lavoro, capacità di decidere in frazioni di secondo. Mantenere il cervello attivo è una delle strategie riconosciute per invecchiare meglio. Quando vi sentite mentalmente più presenti e capaci di gestire l’ansia da prestazione, anche l’espressione del viso cambia: tratti meno contratti, mascella meno serrata, sguardo più aperto. È un piccolo “lifting emotivo” quotidiano.

Come iniziare a giocare a tennis in modo sano e beauty-friendly

Per trasformare il tennis in un vero alleato di longevità e bellezza serve metodo, non eroismo. Se ripartite da zero, soprattutto dopo i 40 o con fattori di rischio cardiovascolare, la prima tappa è una visita medica. Segue qualche lezione con un istruttore: una tecnica scorretta è il modo più rapido per regalarsi tendiniti e mal di schiena, non certo un viso più disteso.

All’inizio bastano due sessioni a settimana, brevi e non troppo intense, magari scegliendo il doppio se la resistenza non è al top. L’obiettivo è creare un’abitudine sostenibile, non arrivare stremate. Le linee guida internazionali parlano di almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana: con 2-3 sedute di tennis ci siete quasi, soprattutto se aggiungete un po’ di camminata nei giorni liberi.

Per proteggere articolazioni e muscoli è utile inserire uno o due mini-allenamenti di forza e mobilità: esercizi a corpo libero, elastici, qualche squat ben fatto. Prima e dopo il campo, cinque minuti di stretching per anche, spalle e polsi aiutano a mantenere i movimenti fluidi e a ridurre dolori e rigidità che “invecchiano” il portamento.

Capitolo pelle: il tennis è spesso all’aperto, quindi la fotoprotezione non è negoziabile. Serve un SPF alto, 30 o 50, resistente al sudore, da riapplicare, più cappellino e occhiali da sole. Il sole non filtrato è uno dei principali acceleratori dell’invecchiamento cutaneo, molto più forte di qualsiasi siero dimenticato nel cassetto. La sera, una detersione accurata, un antiossidante come la vitamina C e una buona crema idratante aiutano la pelle a ripararsi da sole, vento e sudore.

Con 2-3 mesi di costanza, molte persone notano già fiato migliore, postura più aperta, linea più armonica e un viso meno stanco. Il siero anti-age può restare nel beauty case, ma la vera differenza la fa quella racchetta che usate davvero, settimana dopo settimana.