Tra respiro profondo ed esercizi da fare a letto, ecco la routine da 10 minuti da fare a letto che promette di risvegliare il core

Secondo i personal trainer, allenare core e addominali sul materasso può essere un’ottima alternativa ai classici crunch sul tappetino.

In Svezia non stupisce nessuno se il primo allenamento si fa ancora sotto il piumone. L’idea è semplice e molto nordica: risvegliare il corpo con movimenti dolci e una respirazione profonda che calma lo stress e accende gli addominali, prima ancora di mettere i piedi a terra.

Perché la routine “scandinava” funziona (anche sul materasso)

La ginnastica svedese, antesignana di tanti metodi moderni, lavora a corpo libero e parte sempre dal centro del corpo. Un core forte non serve solo per il costume: sostiene la schiena, migliora la postura e rende più efficaci tutti gli altri allenamenti.

Gli esperti di allenamento ricordano che il materasso, essendo leggermente instabile, obbliga i muscoli stabilizzatori a lavorare di più. È un vantaggio se la postura è corretta, soprattutto per chi ha poco tempo e vuole usare quei 10 minuti tra la sveglia e la colazione.

Attenzione però al limite del letto: la superficie morbida non è ideale per carichi molto intensi o per chi ha importanti problemi alla colonna. In presenza di dolori persistenti, la mossa più saggia resta sentire il medico o il fisioterapista prima di cambiare routine.

Il segreto fitness: respirazione diaframmatica a letto

Il Karolinska Institutet di Stoccolma, uno dei centri di ricerca più autorevoli al mondo, ha messo in evidenza il ruolo della respirazione profonda nella regolazione del sistema dello stress. Diversi studi indicano che respirare lentamente con il diaframma aiuta ad abbassare la tensione e a stabilizzare il battito cardiaco, creando le condizioni ideali per attivare i muscoli addominali.

La posizione di partenza è la più pigra possibile, ma molto tecnica: sdraiatevi a pancia in su, senza cuscino o con un cuscino basso, ginocchia piegate e piedi appoggiati al materasso. Una mano sul petto, l’altra sull’ombelico.

Inspirate dal naso contando mentalmente fino a 4, gonfiando solo la pancia: la mano sull’ombelico sale, quella sul petto resta ferma. Poi espirate lentamente dalla bocca per 6-8 secondi, come se soffiaste in una cannuccia, sentendo l’addome che si sgonfia e si avvicina delicatamente alla colonna. Ripetete per circa 2 minuti.

L’errore da evitare è la cosiddetta respirazione paradossa: pancia che rientra durante l’inspirazione e si gonfia quando buttate fuori l’aria. Se succede, rallentate e concentratevi solo sul movimento della mano sull’ombelico.

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La routine scandinava di 10 minuti da fare a letto

Ecco uno schema essenziale, ispirato alla logica della ginnastica svedese e adattato al letto. Cronometro alla mano: bastano 10 minuti reali.

1) Minuti 0-2: respiro + vacuum dolce

Continuate la respirazione diaframmatica 4-8. Se vi sentite sicure, al termine di ogni espirazione aggiungete un mini vacuum: ombelico che “risale” verso la colonna per 2-3 secondi, senza trattenere il fiato, poi rilassate e ricominciate il ciclo. Attiva il muscolo trasverso, quello che “stringe” il punto vita.

2) Minuti 2-5: bicicletta e ginocchia al petto

Restando supine, mani ai lati del corpo.

- Bicicletta a letto: sollevate le gambe, ginocchia a 90 gradi, e pedalate in aria per 40 secondi, poi 20 secondi di pausa. Il tratto lombare resta appoggiato al materasso, addome in leggera “aspirazione”.

- Ginocchia al petto: per 40 secondi alternate una gamba alla volta verso il petto, espirando quando avvicinate il ginocchio. Ancora 20 secondi di pausa.

Ripetete il blocco per arrivare a 3 minuti totali.

3) Minuti 5-8: stabilità profonda, stile nordico

Qui si lavora sul controllo, non sulla velocità.

- Dead bug sul materasso: braccia tese verso il soffitto, anche e ginocchia piegate a 90 gradi. Inspirate, poi espirando stendete in avanti una gamba e il braccio opposto, senza inarcare la schiena. Alternate per 40 secondi, 20 di recupero.

- Ponte glutei: piedi vicino ai glutei, braccia lungo i fianchi. Inspirate, espirando sollevate il bacino fino ad allineare ginocchia, anche e spalle. Tenete 5 secondi, scendete in 5. Continuate per altri 40 secondi, 20 di pausa.

Due giri e i vostri stabilizzatori saranno ben svegli.

4) Minuti 8-10: rifinitura con forbici e mezzo sit-up

- Forbici: gambe tese verso il soffitto o leggermente inclinate, mani sotto il bacino se la schiena è delicata. Alternate l’incrocio delle gambe, piccole aperture e chiusure, per 40 secondi. Addome sempre attivo, niente strappi.

- Mezzo sit-up da letto: ginocchia piegate, piedi ben piantati, mani incrociate sulle spalle. Espirando sollevate solo le scapole dal materasso, come se voleste guardare l’ombelico, poi scendete piano. Ancora 40 secondi.

Chi ha più energia può mantenere 45 secondi di lavoro e 15 di pausa tra un esercizio e l’altro.

Frequenza, adattamenti e piccole regole scandinave

Per vedere risultati serve costanza più che eroismo: 3-4 mattine a settimana sono un ottimo obiettivo. Questa routine non sostituisce una camminata veloce, una lezione di ginnastica o di nuoto, ma le rende più efficaci perché parte dal centro del corpo.

Se siete principianti assolute, dimezzate i tempi dinamici, tenete sempre le ginocchia piegate e concentratevi su respiro e dead bug. Se siete già allenate, potete aggiungere un plank breve sul materasso (anche con le ginocchia a terra) al posto del mezzo sit-up, restando sempre attente alla schiena.

In caso di ernia, lombalgia importante, gravidanza o post-parto recente, nessuna fretta: il via libera deve arrivare dal professionista che vi segue. La vera lezione scandinava, alla fine, è questa: il corpo si risveglia meglio se lo trattate con rispetto, non con la forza.