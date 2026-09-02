Il colore su cui puntare a occhi chiusi quest’autunno? Il verde scuro! E noi vi mostriamo i capi e gli accessori da mettere già in wishlist.

È sbarcata a Venezia insieme al marito George Clooney (che proprio in questi giorni ritirerà il Leone d’Oro alla carriera) e non ha fatto neanche in tempo a mettere piede in città che ci ha subito regalato una preziosa lezione di stile.

Avete visto il look di Tom Ford by Haider Ackerman sfoggiato ieri da Amal Clooney al suo arrivo in laguna?

***Greta Scarano inaugura l'83esima Mostra del Cinema di Venezia con il tradizionale bagno al Lido, firmato Giorgio Armani***

Per l’occasione l’avvocatessa ha indossato un set coordinato con top lingerie e shorts in satin, completato da un blazer monopetto, che sembra mettere in chiaro una cosa: è il verde scuro il colore su cui scommettere tutto in questa stagione.

A metà tra il verde muschio e il verde militare, con le sue sfumature calde e sofisticate, la nuance scelta da Amal pare proprio destinata a prendere il posto del solito nero.

E in effetti, basta guardarsi intorno per realizzare che questa tonalità di verde ha già conquistato tutte le nuove collezioni moda e ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo colore passepartout del guardaroba.

Indossato in total look come Amal Clooney, mixato con il denim, con il bianco o con il nero per abbinamenti versatili e chic o mescolato a tocchi di giallo, viola o rosa per mise di più grande impatto: se anche a voi è venuta voglia di far spazio nell’armadio a qualche capo e accessorio in questo colore, ecco una mini selezione che potrebbe fare per voi.

Il verde è il nuovo nero! Parola di Amal Clooney

VICTORIA BECKHAM Blazer monopetto con le tasche laterali

Credits: net-a-porter.com

MANGO Polo verde in maglia

Credits: shop.mango.com

ZARA Gonna midi in satin

Credits: zara.com

MARNI Borsa Overlap in pelle verde

Credits: marni.com

FALCONERI Camicia in seta verde

Credits: falconeri.com

LUISA SPAGNOLI Pantaloni a gamba larga

Credits: luisaspagnoli.com

MALONE SOULIERS Mules con il tacco a stampa cocco

Credits: malonesouliers.com

Foto: GettyImage