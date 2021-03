Lo stile rétro non è mai stato più cool di così! Ecco perchè sono sempre di più i fashion brand che prendono ispirazione proprio dal vintage: scoprite i nostri preferiti

Ve ne sarete accorte senz'altro anche voi: dai siti online specializzati alle piattaforme come Depop, Vinted o Vestiare Collective, il vintage sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro con un fortissimo incremento di acquisti di capi usati dei decenni passati (o dei famosi "new old stock", ossia i fondi di magazzino invenduti che si rivelano oggi dei veri e propri tesori e per giunta nuovi di pacca!).

Non a caso vi avevamo preparato tempo fa una dettagliata guida al vintage per acquistare i pezzi e i marchi most wanted e un focus più specifico sui jeans, uno degli oggetti del desiderio più ricercati per chi si approccia a questo mondo meraviglioso (e, lo ricordiamo, anche dall'impatto sostenibile e decisamente eco-friendly!).

Se invece vi piace l'idea di regalare quel tocco rétro irresistibile al look ma non ve la sentite di buttarvi sul vintage vero e proprio, sappiate che ci sono anche tanti brand vintage inspired pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze di stile.

Quali? Ne abbiamo selezionati alcuni che ci hanno conquistato al primo sguardo e che siamo sicuri adorerete anche voi. Abiti in stile prairie, colletti voluminosi, bluse arricchite da romantiche ruches, stampe floreali e pattern iconici come i quadretti Vichy sono il leitmotiv delle loro collezioni, tutte da scoprire! Pronte?

LA VESTE

Abito a fiori con colletto, fiocco e profili a contrasto LA VESTE

Credits: lavestelaveste.com

DÔEN

Camicetta a fiori con ruches DÔEN

Credits: shopdoen.com

O PIONEERS

Abito grembiule con balze sul fondo O PIONEERS

Credits: opioneers.co.uk

FAITHFULL THE BRAND

Minigonna a quadretti Vichy FAITHFULL THE BRAND

Credits: faithfullthebrand.com

MAISON CLEO

Maxi colletto MAISON CLEO

Credits: maisoncleo.com

THE VAMPIRE'S WIFE

Abito in velluto a coste THE VAMPIRE'S WIFE

Credits: matchesfashion.com

LAZZARI

Spolverino con ruches LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

RIXO

Blusa a pois con colletto ricamato RIXO

Credits: rixo.co.uk

SIMPLE RETRO

Abito chemisier con bottoni gioiello SIMPLE RETRO

Credits: simpleretro.com

BATSHEVA

Blusa a fiori con spalle arricciate e ruches BATSHEVA

Credits: batsheva.com

HILL HOUSE

Midi dress con corpino arricciato HILL HOUSE

Credits: hillhousehome.com