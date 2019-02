Stufe di freddo e gelo? Vi mostriamo 10 trend invernali super cool che vi tireranno su il morale



Freddo, neve, grigio, pioggia: se per voi "inverno" fa rima solo con catastrofi metereologiche e se la questione "winter outfit" è diventata il vostro incubo quotidiano, no panic!

Siamo qui per dimostrarvi che i mesi più freddi dell'anno possono riservare anche delle belle sorprese, almeno per quello che riguarda il look!

Vi mostriamo 10 tendenze invernali, rubate allo street style delle fashion week "nordiche" di Berlino e Copenhagen, che la faranno da padrone da qui all'arrivo della primavera.

1. Check e quadretti





D'inverno danno il loro meglio (ma anche durante la bella stagione non stanno certo a guardare): le stampe a quadri e quadretti sono perfette per affrontare con stile i mesi più freddi.

Cosa ne pensate, ad esempio, di indossarle su un bel cappotto dal taglio lungo e sartoriale?

2. Animalier





Che sia maculato, leopardato, tigrato o effetto rettile (super di tendenza) poco importa! Il trend animalier sarà il vostro miglior amico. La scelta più coraggiosa è indossarlo sui capispalla. Perfetto con il classico "black&white", rende speciale anche l'accoppiata "jeans e sneakers".

3. Il montone



Ha visto il suo periodo d'oro negli anni 70 e ora eccolo qui in grande spolvero nella variante, super cool, dell'aviator jacket: il montone o "shearling" è perfetto per tenervi al caldo senza rinunciare allo stile.

4. Il dolcevita





L'alleato più prezioso, l'amico più fedele contro freddo e colpi d'aria (e perfetto per chi si dimentica sempre la sciarpa a casa)! La maglia dolcevita è chic e sta bene un po' con tutto! Da provare in tutte le varianti colore possibili e immaginabili!

5. Teddy Bear Coat



Diciamolo: quanto è bello lasciarsi avvolgere nel caldo abbraccio di un cappottone "teddy bear"? Questo inverno è stato eletto tra i modelli più amati di stagione (infatti tutti i brand del fast fashion ne hanno almeno un paio di varianti) e noi non possiamo che esserne felici!

6. Il piumino over



Per anni è stato maltrattato e considerato un capo solo per la montagna! Ora no, è finalmente stato sdoganato a principe dell'inverno, anche nelle sue versioni più oversize. Le nostre preferite? Quelle coloratissime oppure in total white, da indossare anche con i look più smart!

7. Il Total black





Ok, ammettiamolo, per molte di noi il look in nero è una rassicurante certezza: ci dà forza e autorevolezza e, per chi teme gli accostamenti audaci, è una bella soluzione "risparmia tempo" al mattino. Unica accortezza: concedetevi sempre un piccolo dettaglio "a colori", che sia una maglia a contrasto o un accessorio come una sciarpa!

8. Giacca + cintura





Questo lo riserviamo a quelle meno freddolose: il gioco sta tutto nel prendere una giacca in lana dal taglio abbondante (così da indossare più strati sotto) e "stringerla" con una cintura.

Non sarà il massimo per le giornate più fredde ma per un'occasione particolare fa la sua bella figura!

9. Arancione mon amour!





Se in inverno serve fare il pieno di vitamina C lo stesso vale per il look: l'arancione è il colore must have degli ultmi mesi. Non dimenticate di aggiungerlo nel vostro guardaroba invernale, fa bene all'umore!

10. Il trench in vinile





Se siete fan accanite del trench, sappiate che il vostro capo preferito dà il suo meglio nelle versioni "invernali": quello in vinile, ad esempio, è l'ideale nelle giornate di pioggia! Water repellent e lucido al punto giusto, è davvero la scelta più cool!