La fantasia scozzese a quadri detta anche tartan non va in letargo in Primavera, anzi! Ecco i capi più leggeri e adatti alla nuova stagione in cui fare sbocciare il check in tutto il suo regolare splendore



La fantasia check vi suona tanto autunnale? Preparatevi a ricredervi.



La trama a quadretti, utilizzata anche per il classico tartan, infatti, non va a braccetto solo con le nebbie e il clima umido tipici della Scozia o della stagione Fall, anzi: in Primavera ne sboccia una sua versione molto più leggera e colorata, perfetta da sfoderare da adesso fino a quest’estate.



Dalle camicette di seta ai pantaloni in lino, dagli abiti smanicati alle felpe di cotone, il light check è il disegno perfetto da sfoggiare in versione leggerissima, extra light appunto.



Leggerezza non solo per i materiali, dal cotone alla seta, ma anche per le tinte, da scegliere più primaverili: mettiamo da parte l’accoppiata rosso-verde tipica del kilt scozzese, in attesa del prossimo autunno, e diamo carta bianca a una tavolozza più calda.

Colori pastello, tinte fluo, nuance chiare, lavaggi effetto sbiadito… Tutto ciò che dà l’idea di "bella stagione", sole e mare andrà benissimo in materia di check per la PE 2019.



E poi volete mettere come stanno bene abbinati anche a pezzi basic come un paio di jeans o per dare carattere a una semplice camicia bianca o un dolcevita nero?



Ecco una selezione di capi e accessori con fantasia a quadri che saranno i must have del guardaroba chic & grunge più attuale.



MAX MARA Trench fantasia check.



Credits: maxmara.com



IMPERIAL Gonna midi in tartan plissettato.

Credits: imperialfashion.com



UTERQUE Pantaloni a quadri tartan.



Credits: uterque.com

ACNE STUDIOS Abito midi a quadri smanicati.



Credits: mytheresa.com



ZARA Vestito a quadri con pailettes.



Credits: zara.com

& OTHER STORIES Camicia oversize a quadretti.

Credits: stories.com



HUNTER Impermeabile gommato con stampa "gingham".

Crerdits: hunterboots.com





MOSCHINO Top in viscosa con stampa scottish clan tartan.



Credits: moschino.com

MSGM Abito lungo tartan con rouches.



Credits: msgm.it

VIVIENNE WESTWOOD Bomber a quadri.



Credits: viviennewestwood.com

PULL & BEAR Felpa a quadri.



Credits: pullandbear.com



ESSENTIEL ANTWERP Marsupio fantasia scozzese fluo.



Credits: essentiel-antwerp.com



KOCCA Blusa a quadri.



Credits: kocca.it