Kate Middleton è uscita allo scoperto dopo l'intervista di Oprah ai Sussex! E per il primo evento "in presenza" del 2021 la Duchessa ha indossato un elegante cappotto rosa (spoiler: è di un brand italiano)!

Possiamo facilmente affermare che questa è stata una settimana particolarmente intensa per la Royal Family inglese.

Oltre all'intervista bomba di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, i membri della famiglia Windsor hanno ricominciato a prendere parte ad eventi organizzati in presenza e non più su Zoom.

Come segno che nel Regno Unito la vita si sta pian piano preparando a tornare alla normalità, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno fatto la loro prima apparizione di persona dell'anno.

Kate Middleton e il principe William si presentati in una scuola nella zona nord est di Londra per incontrare educatori e studenti, per promuovere un programma di salute mentale per i bambini attivo su tutto il territorio.

Anche in questa occasione, la Duchessa di Cambridge si è distinta dalla massa per più di una ragione.

In primis, per aver sfoggiato un look molto primaverile sulle tonalità del rosa.

Eccolo!

Per l'occasione, Kate Middleton ha scelto pantaloni neri a vita alta del brand inglese Jigsaw, indossati per la prima volta durante una visita all'Henry Fawcett Childrens Center di Lambeth nel 2019, e un maglione rosa che presenta delicati dettagli smerlati sullo scollo e sui polsini.

Il capo, che costa solo £65 (circa €75), è disponibile sul sito di Boden in sei colori, ed è lavorato a maglia da una miscela di lana merino e cotone, il che significa che è super morbido.

Ma quello che più ha colpito dell'outfit di Kate Middleton è stato il suo cappotto rosa "bubblegum". E volete sapere il brand? Si tratta di modello della collezione attuale di Max&Co!

Il capo, modello Runway, ha una silhouette morbida, e può essere indossato liberamente, come ha fatto la Duchessa, o con una cintura abbinata.

Il cappotto è realizzato in pura lana, è foderato, non presenta bottoni ed è provvisto di due ampie tasche laterali all'altezza dei fianchi. Insomma, un modello da indossare tutti i giorni e sentirsi un po' Principesse, anzi, Duchesse, sorry!

Con questa fashion choice, Kate ha dimostrato ancora una volta di essere molto attenta in fatto di moda.

Il rosa infatti è tra i colori must della Primavera 2021, l'abbiamo visto, in tutte le sue nuance, sulle passerelle di Valentino, Chanel Zimmermann e Alberta Ferretti.

Impossibile negarlo, questo cappotto rosa è il capo must-have che tutte dovremmo sfoggiare in primavera.

La fortuna vuole che questo capo sia ancora disponibile per l'acquisto in quasi tutte le taglie sul sito di Max&Co!

Se invece preferite cercare un'alternativa, vi proponiamo qui sotto una serie di cappotti praticamente identici a quello indossato da Kate Middleton da inserire subito nella shopping bag!





Cappotto rosa cipria chiusura frontale e maniche a palloncino ALICE MCCALL

Credits: zalando.com

Cappotto in lana rosa con tasche laterali e cintura PAISIE

Credits: wolfandbadger.com

Cappotto rosa cipria con singolo bottone e tasche laterali GIVENCHY

Credits: yoox.com

Cappotto rosa cipria con cintura HOBBS

Credits: hobbs.com

Trenchcoat rosa cipria con cintura e bottoni sulle maniche ONLY

Credits: zalando.com

Trenchcoat rosa cipria con cintura SAINT TROPEZ

Credits: zalando.com

Cappotto doppiopetto in lana rosa con bottoni neri MANGO

Credits: mango.com