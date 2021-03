Come tutte le scelte di stile dell'ex Duchessa di Sussex anche il look indossato durante l'intervista bomba con Oprah Winfrey dice molto di quello che Meghan ha vissuto e sta vivendo...

Ci siamo, il 7 marzo la CBS ha trasmesso la tanto discussa, attesa e chiacchierata intervista concessa a Oprah Winfrey dal Principe Harry e Meghan Markle.

*** Le rivelazioni più scioccanti dell'intervista di Harry e Meghan a Oprah

***

Se ancora non aveste avuto modo di vedere gli spezzoni che circolano in Rete, l'occasione per recuperarla e scoprire i retroscena di quella che è diventata la querelle più discussa degli ultimi mesi sarà proprio stasera, quando TV8 la trasmetterà integralmente con i sottotitoli.

Su Grazia.it vi avevamo già raccontato il look molto particolare scelto da Meghan Markle per l'intervista: un abito morbido di Giorgio Armani del valore di 4.700 euro.

*** L'abito Armani scelto da Meghan Markle per l'intervista a Oprah ***

Ma quell'abito in seta nera dal taglio morbido dice molto più di quanto possiamo immaginare. Infatti una persona vicina a Meghan ha confermato al Telegraph che la stampa dell'abito racchiude un simbolismo molto forte.

Sul vestito compare il motivo di un loto bianco. Questo fiore ha un significato molto particolare, raccontano gli esperti, in quanto simboleggia la rinascita.

Una rinascita per Meghan, dopo il periodo sofferto tra i continui attacchi dei tabloid inglesi e il mancato supporto della Corona che l'avrebbe abbandonata, lasciata in pasto ad accuse continue e illazioni. Un periodo contraddistinto anche dalla depressione e da pensieri molto cupi per lei, come ha rivelato a Oprah.

Meghan avrebbe scelto volontariamente quel vestito per raccontare la sua nuova vita e quella della sua famiglia: quella con il marito Harry, il piccolo Archie e la bimba che nascerà questa estate (oltre ai loro due cani, a cui la coppia è molto legata, come hanno detto in chiusura).

Inoltre il loto simboleggia la forza, perché fiorisce in condizioni avverse, immerso nell'acqua e quindi richiama anche la resilienza per la sua capacità di adattarsi a situazioni particolari.

Insomma, dietro quell'abito c'è molto da dire...

Inoltre al polso di Meghan gli esperti hanno colto un altro dettaglio: il braccialetto "tennis" di diamanti appartenuto alla Principessa Diana e donato da Harry ai tempi del fidanzamento alla sua futura moglie.

Anche qui nulla è lasciato al caso: il rimando alla tragica esperienza di Diana è forte. Come lo stesso Principe ha più volte detto durante l'intervista, la decisione di lasciare la Casa Reale e il Regno Unito è stata presa per difendere Meghan e Archie da un clima tossico e potenzialmente fatale per la sua famiglia.

Non sono mancate comunque le polemiche sul look dell'ex Duchessa, tra chi ha fatto presente il costo dell'abito, chi parlava della scelta di un designer non statunitense (in un momento in cu la famiglia ha scelto gli Usa per vivere la sua nuova vita), fino alla mancata tematica della sostenibilità che Meghan ha finora portato avanti.

Insomma, come sempre da quando la coppia ha lasciato la Casa Reale, tanto - anzi tantissimo - si è scritto ma una cosa è certa: Meghan sembra avere finalmente ritrovato la sua voce e non avrà timore di scegliere nuovamente per se stessa, nonostante tutto e tutti.