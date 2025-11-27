Da quelli strutturati e sartoriali a quelli morbidi e avvolgenti: tutti i modelli più cool da sfoggiare quest’inverno

L’inverno è la stagione dei capispalla: faux fur, bomber, piumini e chi più ne ha più ne metta.

Piccole gemme del guardaroba capaci di valorizzare qualsiasi outfit, anche quando sotto indossiamo la semplice combo jeans + pullover e che, oltre a proteggerci dal freddo, spesso diventano il vero protagonista del look. Un "due per uno” della moda.

Ma, anche se le tendenze in fatto di outerwear sono ormai infinite, esiste un capospalla su tutti che svetta su ogni trend, non importa quanto le novità siano accattivanti: l’intramontabile cappotto cammello.

Classico e insostituibile (perché sì, non esiste un equivalente del cappotto cammello, ci dispiace) il camel coat è "il" capo autunnale per eccellenza che, stagione dopo stagione, torna puntuale al primo abbassarsi delle temperature.

Il suo caratteristico colore, la sua versatilità e la sua naturale eleganza lo rendono un punto fermo del guardaroba che va da ottobre a febbraio, dimostrandoci quanto sia perfetto in ogni stile e al contempo rappresenti l’emblema del vero capo evergreen.

Nel corso degli anni il camel coat ha assunto molte forme, adattandosi alle estetiche del momento senza però mai perdere la sua identità.

Basta infatti osservare i nostri feed di Instagram o gli e-commerce per notare quante versioni esistano di questo must-have, tutte però riconducibili alle sue interpretazioni più iconiche: doppiopetto, corto, maxi, oppure stretto in vita con una cintura per un tocco di personalità in più.

Si va dai modelli oversize, morbidi e cocoon che richiamano il classico cappotto vestaglia, fino a quelli strutturati, aderenti e sartoriali, ideali anche per look serali.

Del resto il cappotto cammello può rivelarsi la perfetta alternativa al cappotto nero, non solo nel quotidiano ma anche nelle occasioni più formali.

E, per restare in tema di "imbarazzo della scelta", questo key piece può reinventarsi non solo nelle forme ma anche nelle tonalità.

Le nuance, pur restando fedeli alla palette originale, spaziano infatti da cromie più calde e intense a sfumature più chiare, mielate o tendenti al color mostarda.

Ora non vi resta che eleggere il vostro preferito sfogliando la nostra selezione dei cappotti cammello più belli per l’inverno.

Cappotto cammello: i modelli su cui puntare quest'inverno

Cappotto con sciarpa incorporata SANDRO PARIS

Credits: sandro-paris.com

Cappotto STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Cappotto con cintura ZARA

Credits: zara.com

Cappotto lungo MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Cappotto RESERVED

Credits: reserved.com

Cappotto oversize REFORMATION

Credits: thereformation.com

Cappotto doppiopetto COS

Credits: cos.com

Cappotto con bottoni su maniche H&M

Credits: hm.com

Cappotto con cintura MANGO

Credits: mango.com