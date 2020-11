Da Alexander McQueen a Emilia Wickstead, ma anche brand low cost e accessibili a tutti come Zara e Topshop. Ecco quali sono i marchi di moda preferiti da Kate Middleton

Quando si parla di icone di stile, non si può che pensare alla famiglia reale inglese. Dai completi color pastello della regina Elisabetta, gli abiti passati alla storia di Lady Diana, fino agli outfit glamour indossati da Meghan Markle

Ma come potrebbe mancare colei che ha fatto del "mix & match" tra lusso e low cost una bandiera e ha sdoganato il recycling dei look anche nelle occasioni ufficiali? Parliamo ovviamente di lei, Kate Middleton!

Da quando ha sposato il principe William nel 2011, e la sua figura è sempre stata sotto i riflettori, Kate è diventata famosa per le sue scelte di stile classiche e raffinate, sempre in linea con il protocollo, e che sono diventate sinonimo di eleganza e femminilità.

Entriamo (virtualmente) nel Duchess Closet, il guardaroba della Duchessa, e scopriamo insieme quali sono i marchi di moda preferiti da Kate Middleton.

Alexander McQueen

Che dite, partiamo con il suo brand preferito? È Alexander McQueen ovviamente! Kate ama i modelli disegnati da Sarah Burton, direttore creativo del brand, tanto da farsi preparare il suo abito da sposa per il matrimonio con il principe William. Oltre allo splendido vestito da sposa in pizzo, Kate ha un'intera collezione di abiti eleganti e cappotti di classe. C'è sempre equilibrio tra i tratti distintivi di casa di McQueen (silhouette estreme, corsetteria vittoriana e presenza scenica) e la personalità più morbida e riservata di Kate.

Ecco alcuni esempi.

Kate Middleton in Alexander McQueen In occasione del suo royal wedding, Kate ha scelto un abito in pizzo firmato Alexander McQueen

Cappotto militare blu scuro indossato per un evento di beneficenza il 25 giugno 2011

Per il matrimonio della principessa Eugenia, Kate sceglie un abito rosa acceso stretto in vita con gonna larga

Al red carpet dei British Academy Film Awards, Kate ha sfoggiato un abito nero in jacquard floreale con spalle scoperte

Abito rosa cipria in seta con maniche a campana indossato in occasione del matrimonio di Pippa Middleton

La gonna e la camicetta in stile militare sono stati usati da Kate Middleton in più di una occasione ufficiale

Incinta della principessa Charlotte, Kate ha optato per un cappotto rosa pallido con bottoni in perla

Nel febbraio 2020 Kate ricicla l'abito con ricami d'orati per i BAFTA AWARDS

Abito in chifffon lilla indossato al teatro Belasco in California il 9 luglio 2011

Per la sua ultima apparizione ufficiale, Kate ha optato per un cappotto maxi rosso con bottoni frontali

Emilia Wickstead

Per la gioia degli appassionati di moda, negli ultimi anni Kate Middleton ha introdotto nel suo guardaroba molti pezzi di stilisti inglesi emergenti. Uno dei preferiti della Duchessa è senza dubbio Emilia Wickstead. Pilastro della London Fashion Week, la stilista è nota per le sue silhouette ladylike, le stampe romantiche e i colori accesi ma super femminili.





Kate Middleton in Emilia Wickstead Per il lancio del suo progetto personale Back to Nature, Kate sceglie un abito midi a maniche lunghe con stampe di rose su fondo azzurro

Kate indossa un cappotto verde scuro personalizzato in occasione della festa di San Patrizio nel 2012. Sfoggerà poi questo cappotto anche l'anno successivo in occasione di una parata militare delle guardie irlandesi

Kate indossa questo abito rosa plissettato due volte nel 2012. Prima a fianco di William, in occasione di un pranzo ufficiale al castello Windsor, e poi al Palace Garden Party con il resto della famiglia reale

Durante una visita ufficiale in Scozia, Kate indossa un cappotto giallo-oro. Lo stesso che ha poi indossato al suo arrivo in Bhutan

Nel 2013 la duchessa di Cambridge ospita un ricevimento per beneficenza presso la National Portrait Gallery. Per l'occasione sceglie questo abito morbido e sbracciato di un blu pallido

Questo abito viola semplice ma super chic è stato indossato più volte da Kate. Presenta maniche lunghe, gonna svasata al ginocchio e cintura spessa in vita

Il modello è identico al vestito precedente, solo in una bellissima tonalità di verde (Kate possiede questo abito anche in blu)

Zara

Solo perché Kate Middleton ha accesso a brand e designer di lusso non significa che non scelga di indossare anche marchi low cost. La Duchessa sceglie infatti spesso outfit di Zara, specialmente per gli eventi più casual, dove sfoggia jeans, blazer, gioielli e abitini del marchio.





Kate Middleton in Zara Lo scorso gennaio, in occasione di un evento ufficiale fuori Londra, Kate ha indossato questo vestito lungo con fiocco e stampa retrò

I jeans preferiti di Kate Middleton sono (ovviamente) di Zara, come questi biker-style jeans che abbiamo più visto più volte indosso alla duchessa

L'abito blu plissettato è stato indossato da Kate nell'aprile 2011, mentre si preparava alla partenza per la sua luna di miele

Nel giugno 2018, Kate ha indossato un abito di Zara per guardare il principe William competere in una partita di Polo insieme a George e Charlotte

Questo blazer bianco era il capo smart-casual perfetto per la visita al circolo velico del 2017. Il blazer è stato poi indossato in altre occasioni

Per celebrare il 90esimo compleanno della regina Elisabetta, Kate ha scelto un cappotto corto rosso accesso di Zara

Durante il royal tour del 2014, in Australia e Nuova Zelanda, Kate ha sfoggiato un altro blazer del brand low-cost, questa volta blu, doppiopetto con i bottoni d'orati

Questi pantaloni culotte verde petrolio sono il look sporty chic preferito da Kate

Jenny Packham

Jenny Packham è una stilista britannica soprattutto per i suoi stupendi abiti da sposa ma non solo: il marchio spazia dal prêt-à-porter, agli accessori fino alla lingerie.

La Duchessa di Cambridge ha indossato più volte abiti firmati Jenny Packham, dagli splendidi vestiti lunghi da sera (vi ricordate il modello in chiffon color turchese?) ai look più casual da giorno. Ad oggi, il più famoso di questi è sicuramente l'abito personalizzato a pois color fiordaliso che Kate indossava quando presentò al mondo intero il principe George appena nato.

Kate Middleton in Jenny Packham L'abito premaman indossato da Kate fuori dall'ospedale è di seta. Color fiordaliso a pois, ha uno scollo rotondo ed è finito con una cintura appena sotto il seno

Anche per la nascita della principessa Charlotte Kate Middleton ha scelto di indossare un vestito di Jenny Packham. Sempre di seta, l'abito è bianco decorato con fiori di ranuncolo giallo

Questo abito di Jenny Packham è realizzato Swarovski rosa perlati su una sovrapposizione di rete. L'abito è completamente foderato con una sottoveste con spalline sottili. Questa è la prima volta che Kate indossa la designer inglese, era il 9 giugno 2011

Durante il royal tour in Canada Kate ha indossato questo bellissimo abito giallo primula al ginocchio

Questo outfit è stato indossato più volte dalla duchessa. L'abito presenta un richiamo in pizzo trasparente sulle maniche e sulla schiena, una gonna fluida in chiffon di seta, e una cintura di perline Swarovski

Kate indossa questo abito argento e grigio marmo a Santa Barbara, California

Michael Kors

Kate Middleton sceglie spesso Michael Kors. Soprattutto quando si tratta di abiti super femminili (era dello stilista l'abito floreale indossato per il primo giorno di scuola di Charlotte) e cappotti svasati molto chic.



Kate Middleton in Michael Kors Per il primo giorno di scuola della principessa Charlotte, Kate indossa un abito con stampa a fiori di garofani rosa, rossi e blu, dalla gonna di media lunghezza, maniche morbide e arricciate. Abbottonato davanti, il look è completato con la cintura in pelle nera

In una visita ufficiale fuori Londra nel marzo 2019, Kate sceglie questo abito di chiffon firmato Michael Kors

Questo cappotto, indossato più volte da Kate, ha bottoni con patta sul davanti e gonna a ruota

Topshop

Altro marchio low cost molto amato da Kate è l'inglesissimo Topshop. Di questo brand è uno degli abiti più "copiati" e cercati dalle fan di Kate: un minidress bianco a pois neri!

Kate Middleton in Top Shop Kate Middleton indossa per la prima volta Top Shop con questo abito a pois in occasione della vista presso i Warner Brothers Studios nell'aprile del 2013

L'abito rosa e nero con ricami è a maniche lunghe, aderente in vita, con scollo a goccia con nappe

