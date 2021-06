Azzurro e bianco sono tra i colori che ci fanno subito pensare alla bella stagione. Mixati tra loro poi possono dare vita a mise davvero favolose, proprio come quella che vi proponiamo oggi: get the look!

Tra le combinazioni di colore vincenti per l'estate questa, secondo noi, ha proprio una marcia in più. Sì perchè il mix di azzurro e bianco ci regala all'istante un look fresco e chic, esattamente quello che cerchiamo per la bella stagione, no?

Se cercate un'idea su come abbinarli ad hoc, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'outfit dell'influencer Katie Giorgadze.

Una mise raffinata e romantica che vede protagoniste due sfumature di blu: l'azzurro tenue e delicato del pullover con tenere margherite applicate (non a caso uno dei pattern più cool di stagione) e il ceruleo (non dimenticatevi che è uno dei colori top proposti da Pantone per la primavera 2021) dei bermuda cerati al ginocchio firmati The Frankie Shop.

Gli accessori? Bianchi, of course! La "chiquito", l'iconica mini bag di Jacquemus e un paio di slingback passe-partout. Aggiungete infine un paio di orecchini dorati e il gioco è fatto.

Scoprite i nostri suggerimenti di shopping per rubarle il look!

Cardigan stampa margherite STRADIVARIUS

Bermuda al ginocchio THE FRANKIE SHOP

Le Chiquito mini bag JACQUEMUS

Slingback in pelle bianca ALDO

Orecchini dorati a cerchio & OTHER STORIES

