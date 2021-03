Il ceruleo, citato nel celebre film "Il diavolo Veste Prada", è tra i colori più chic della primavera. Parola di Pantone (e di Miranda Priestly, of course!)

Ormai quando sentiamo nominare il ceruleo, il pensiero va automaticamente lì, è innegabile! Sì, parliamo proprio del monologo pronunciato nel film "The Devil Wears Prada" dalla temibile Miranda Priestly (magistralmente interpretata da Meryl Streep), quando si infuria a morte e si scaglia contro Andy (alias la sua "nuova Emily", alias Anne Hathaway), perchè non dà la giusta importanza alle più impercettibili sfumature di colore.

Ebbene, è proprio il ceruleo, quell'azzurro polveroso così femminile e delicato, uno dei colori eletti da Pantone come must have per la primavera 2021.

"Il colore del cielo in una giornata serena e cristallina", questa la definizione esatta che ne ha dato l'azienda americana leader del settore. E in effetti basta anche solo osservare questa nuance per percepire all'istante un senso di calma e di serenità impagabili (e come ne abbiamo bisogno in questo periodo!).

Una tonalità pronta a dare un tocco super chic a tutti i nostri outfit primaverili: perfetta in total look (vogliamo parlare della bellezza del tailleur proposto da & Other Stories?) oppure abbinata a colori più forti e brillanti (dall'arancio, al rosso, dal verde al viola) per stemperarli a dovere.

Insomma un jolly fashion in piena regola da giocarsi in tanti modi diversi. Ecco una carrellata di capi e accessori color ceruleo di cui innamorarsi a prima vista e da sfoggiare su tutto. Siamo sicure che Miranda sarebbe d'accordo!

Cappotto a vestaglia S MAX MARA

Credits: mytheresa.com

Blusa in chiffon DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Gonna midi plissé MANGO

Credits: shop.mango.com

Borsina in seta con perle di fiume HALITE

Credits: halitejewels.com

Pumps slingback in vernice A.BOCCA

Credits: abocca.co

Cardigan a coste H&M

Credits: hm.com

Abito a fiori REDVALENTINO

Credits: mytheresa.com

Pumps col tacco L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Maglia monospalla con visone BLUMARINE

Credits: blumarine.com

Blazer con cintura in vita & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pantaloni con pinces & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Maxi shopper MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Polo a maniche corte MONCLER

Credits: mytheresa.com

Minidress in lino increspato COS

Credits: cosstores.com

Abito midi in maglia ZARA

Credits: zara.com