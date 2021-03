Il fiore che annuncia l'arrivo della primavera ha in serbo una sorpresa anche per i nostri look: lasciatevi affascinare dalla stampa margherita!

Non solo i tanto fotografati - e lasciateci dire anche un po' inflazionati - fiori di ciliegio (basta aprire Instagram per accorgersene all'istante). Tra i fiori simbolo della primavera ci sono anche loro: le margherite.

Un'ode alla dolcezza, alla semplicità, alla purezza...e certo, anche all'amore. No, non diteci che non avete mai provato a capire se il vostro amore fosse corrisposto o meno con il check del "m'ama, non m'ama" perché non vi crediamo!

Quest'anno poi potremo ammirare le margherite in tutta la loro bellezza non solo sui prati fioriti... ma anche nel nostro armadio! Sì perché tra le fantasie floreali che puntualmente sbocciano sui nostri look primaverili, è esplosa anche la daisy mania. E noi siamo già pronte a "coglierla" al volo, ovvio.

Camicette, bluse, gonne, abitini, completi ma anche tanti accessori, dai bijoux alle scarpe, passando per borse e cappelli: sfogliate petalo dopo petalo le nostre proposte di shopping e lasciatevi tentare!

Camicia RIXO

Credits: farfetch.com

Gonna con bretelle LA VESTE

Credits: lavestelaveste.com

Sandali MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito chemisier ROSIE ASSOULIN

Credits: shopbop.com

Crop top e pantaloni flare MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Espadrillas CASTANER

Credits: shopbop.com

Collana ZARA

Credits: zara.com

Carrè MANTERO 1902

Credits: mantero.com

Shopper ALICE + OLIVIA

Credits: aliceandolivia.com

Gonna MONCLER GENIUS

Credits: mytheresa.com

Completo blusa pantalone SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Anello JENNIFER MEYER

Credits: net-a-porter.com

Loafer BLUE BIRD SHOES

Credits: farfetch.com

Minigonna plissé GUCCI

Credits: farfetch.com

Cappello da pescatore PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com