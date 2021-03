Basse o con tacco alto, le slingback sono tra le scarpe immancabili nel dress code primaverile: gustatevi la nostra selezione con tanti modelli di cui innamorarsi al primo sguardo

Per noi è praticamente impossibile resistere al loro fascino così raffinato e ladylike. Ebbene sì, lo confessiamo: abbiamo un vero e proprio debole per le scarpe slingback.

Del resto il modello che scopre il tallone (detto anche "Chanel" in onore di Mademoiselle Coco che, non a caso, lo adorava!) è anche tra le prime calzature che in tutta franchezza ci viene voglia di sfoggiare quando arriva la primavera. Certo, in condizioni "normali" le avremmo già sfoggiate alla prima bella giornata di sole, ma, data la situazione attuale, ci toccherà aspettare ancora un po'. Il loro "plus"? Non sono totalmente aperte come i sandali (è ancora presto, dai) ma sono perfette se vi siete stufate di scarpe totalmente chiuse e "pesanti".

Insomma, il giusto compromesso nel passaggio delicato da una stagione all'altra sono senza alcun dubbio loro: un motivo in più per amarle alla follia, no?

Eleganti, pratiche (s'infilano in un lampo!) e persino comode da portare, specialmente nelle varianti con tacco midi o rasoterra, sono perfette in tante combo diverse. Provatele con un semplice paio di jeans o con un abito midi iper sofisticato: il risultato sarà in ogni caso di eleganza senza sforzo!

Per la primavera 2021 le proposte sono tante e variegate: giocate su tinte classiche come il nero, il bianco o i colori neutri. Oppure declinate sulle golose nuance pastello e i pattern più vivaci. A voi l'ardua scelta!

