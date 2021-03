L'ex Duchessa Meghan e l'indimenticabile Lady D condividono un innato senso per lo stile

Difficile negarlo: l'assonanza tra Meghan Markle e Diana Spencer, è sempre più forte.

Dal una parte l'impegno filantropico, dall'altra l'insofferenza alle rigide regole di corte e il desiderio di indipendenza dal protocollo della Corona (come abbiamo appurato dall' intervista esclusiva riguardo la vita a palazzo), sembra proprio che la duchessa del Sussex abbia più in comune con Diana di quanto avremmo mai immaginato.

Ma le somiglianze tra la defunta mamma del principe Harry e sua moglie non sono finite qui. C'è anche un fattore esteriore ben visibile: il senso dello stile e una spiccata attitude verso la moda e i suoi codici.

La Principessa Diana era una delle donne più alla moda del suo tempo e Meghan Markle è rapidamente diventata un'icona di stile a pieno titolo.

Che si tratti di un completo monocromatico super chic, di un cappotto dai dettagli simili o di un abito scintillante per un evento serale, ci sono state numerose occasioni in cui Meghan ha reso omaggio a Diana.

Facciamo allora un tuffo nel passato e vediamo insieme tutte le volte in cui la Duchessa del Sussex è stata ispirata dalle scelte di stile della principessa Diana.

Il cappotto verde

Due mesi prima della nascita del piccolo Archie, Meghan Markle ha indossato un cappotto Erdem color verde in occasione di un evento del Commonwealth Day alla Canada House di Londra.

Questo cappotto ricordava molto un look simile indossato dalla principessa Diana quando era incinta del principe William.

Entrambi i cappotti, di una tonalità di verde quasi identica, avevano dettagli neri ricamati su maniche e colletto. L'unica differenza è che i dettagli del cappotto di Meghan erano di perline nere mentre quelli di Diana in velluto.





La combo viola & rosso

È abbastanza chiaro che sia Meghan che Diana abbiano avuto un debole per i colori vivaci: entrambe sono delle fan dell'abbinamento rosso e viola.

La Principessa Diana ha indossato la combo in visita a Hong Kong nel novembre 1989, e Meghan le ha copiato questo look nel gennaio 2019.

Al posto di una gonna, la duchessa del Sussex aveva optato un abito midi in seta color viola e un cappotto lungo rosso di Sentaler e tacchi abbinati.

**Da Lady Diana a Kate Middleton (e Meghan Markle): il cappotto rosso è sempre un "royal" trend**





La giacca blu con dettagli bianchi

Questa foto ritrae la Principessa Diana in occasione di un pranzo di beneficenza all'Hilton Hotel di Londra con un completo giacca + gonna blu notte, con profili in bianco.

Svariati anni più tardi, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne del 2018, Meghan Markle sceglie di indossare un capotto blu anch'esso con bordini bianchi, che assomiglia moltissimo al look di Lady D.





Il vestito di paillettes

L'abito scintillante di Roland Mouret indossato da Meghan alla premiere dello spettacolo Totem del Cirque du Soleil ricordava un abito di Catherine Walker indossato dalla principessa Diana nel 1990.

I vestiti delle due donne erano entrambi di paillettes, lunghi con un sottile spacco sulla gambe e a maniche lunghe. L'unica differenza tra i due look è la scollatura: più aperta per Diana e a barca per Meghan.





L'abito lungo rosso

Nel 1997, a una cena della Croce Rossa americana, la Principessa Diana indossò un elegante abito rosso di Jacques Azagury.

Nel 2020, per i suoi ultimi giorni come membro senior della famiglia reale, Meghan Markle ha copiato lo stile di Lady D indossando un abito lungo rosso scarlatto davvero stupendo.

L'abito era a mantella, di Safiyaa, e Meghan lo ha accessoriato con una pochette Manolo Blahnik di raso rosso e décolleté di Stuart Weitzman.





L'outfit casual del fine settimana



È raro vedere i membri della famiglia reale in jeans, ma sia Meghan che Diana sono state fotografate mentre indossavano un look molto easy composto da jeans e una camicia bianca, rigorosamente dentro i pantaloni, e leggermente sbottonata.

Entrambe appassionate di un attitude più rilassata e "comfy".





In bianco e nero al Royal Ascot

Sia Meghan che Diana hanno scelto un outfit monocromatico per le loro apparizioni al Royal Ascot.

Nel 1985, Diana aveva scelto di indossare un abito dello stilista londinese Tomasz Starzewski e un cappello a forma cilindrica di Philip Somerville.

Meghan invece, nel giungo del 2018, per il suo primo Royal Ascot, aveva scelto di indossare un abito midi bianco con bottoni fronti e ricami in pizzo in rilievo firmato da Givenchy, accessoriato con cintura e pochette nere.

Righe, righe e ancora righe

Sia Meghan che Diana hanno sfoggiato abiti bianchi a righe verticali in diverse occasioni.

Meghan Markle ha indossato un abito button-down a righe al Commonwealth Youth Forum, prendendo spunto dalla principessa Diana, che era stata fotografata con una vestito molto simile durante un tour in Australia nel 1988.





In rosa, e con le spalle scoperte

Molte persone sono rimaste scioccate nel vedere Meghan Markle indossare un abito che lasciava scoperte le spalle al Trooping the Colour del 2018, accusandola anche di aver infranto il protocollo reale. Ma si sono dimenticati che in passato anche la Principessa Diana era stata fotografata con una scollatura simile.

L'abito rosa cipria di Carolina Herrera che Meghan indossava alla festa per la Regina Elisabetta era molto simile al look scelto da Diana per una serata al Royal Ballet in Germania nel 1987.





Il tubino bianco

Questo è l'esempio perfetto di quando un semplice tubino diventa simbolo di eleganza.

Diana era in Argentina, Meghan in Australia. Entrambe hanno sfoggiato un vestito longuette e pochissimi accessori. L'unica differenza sembra essere la lunghezza: appena sopra il ginocchio per Lady D e poco più lungo per la Duchessa del Sussex.

Il pattern check

Nel 1988, la Principessa scelse di indossare un'elegante giacca check alla stazione di Paddington a Londra.

Esattamente 20 anni dopo, Meghan ha sfoggiato una versione simile di questo outfit, scegliendo un blazer con lo stesso identico pattern ma con spalle leggermente scoperte.





Tailleur con pantaloni a gamba larga

Dettagli in raso, ampio colletto, pochette coordinata e tacchi abbinati. L'outfit di Meghan Markle indossato in occasione del WellChild Awards del 2018 potrebbe non aver ricreato al 100% il look blu scuro di Lady Diana, ma di certo le somiglianze sono ci sono tutte.