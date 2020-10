Lady in red: Kate e Meghan amano indossare il cappotto rosso d'autunno, proprio come Diana prima di loro

Se questa fosse una competizione, Kate Middleton vincerebbe senza dubbio la medaglia d'oro per i più bei cappotti autunnali.

**Fermi tutti: Kate Middleton ha sfoggiato IL cappotto di questa stagione (e costa meno di quanto pensiate)!**

La Duchessa di Cambridge è apparsa ieri in pubblico con il Principe William in occasione del lancio della campagna fotografica Hold Still. Indosso aveva uno splendido cappotto rosso brillante lungo fino (quasi) ai piedi.

Firmato Alexander McQueen, il capospalla è in doppiopetto, con bottoni neri incrociati e tasche con patta frontali ad altezza vita su entrambi i lati.

Si tratta di un pezzo personalizzato apposta per la Duchessa, che ha preso spunto da due dei modelli già esistenti del brand.

Sotto il cappotto scarlatto, Kate ha indossato un semplice outfit, abbinando un'elegante t-shirt bianca con una gonna plissettata nera di media lunghezza e ai piedi un paio di décolleté nere. E ovviamente una mascherina floreale sul viso.

Il lungo cappotto rosso scelto da Kate Middleton ha portato subito alla mente un altro cappotto rosso, indossato questa volta dalla Principessa Diana all'aeroporto di Zurigo (Svizzera) in occasione di una vacanza sulla neve in famiglia nel 1994.

La silhouette del cappotto è, ovviamente, un po' diversa, con quella di Kate decisamente più affusolata in vita.

Ma i due capospalla si somigliano molto: il colore rosso, molto audace, è lo stesso, il modello è praticamente identico e i bottoni neri molto simili.

Inoltre, sia Kate che Lady Diana hanno scelto di abbinare il cappotto rosso con vestiti e accessori neri e bianchi.

Le somiglianze vi sembreranno ancora più evidenti mettendo i look fianco a fianco.

Kate Middleton è stata paragonata alla principessa Diana fondamentalmente da quando lei e il principe William hanno iniziato a frequentarsi al college.

La stessa cosa è successa per Meghan Markle non appena è entrata a far parte della Royal Family.

Non è un caso quindi che anche la Duchessa del Sussex abbia indossato un cappotto rosso in uno dei suoi eventi ufficiali in rappresentanza della corona britannica.

Nel gennaio del 2019, in attesa del piccolo Archie, Meghan ha presenziato ad un incontro con un lungo cappotto rosso di Sentaler e tacchi abbinati. Sotto, la duchessa indossava un sorprendente abito viola di Babaton di Aritizia.

Kate e Meghan sono diventando oggi delle vere e proprie fashion influencer con il potere di influenzare le donne di tutto il mondo nelle loro scelte di stile.

Entrambe stanno seguendo le orme di Lady Diana, da sempre considerata un'icona di stile del suo tempo.

Per copiare questo royal trend, abbiamo selezionato per voi alcuni cappotti rossi molto simili a quelli indossati dalle principesse.

