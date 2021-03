Dal matrimonio segreto tre giorni prima del royal wedding al sesso del secondo figlio, ecco le rivelazioni più scioccanti dell'intervista di Harry e Meghan

È andata in onda ieri sera, sul canale americano CBS, l'intervista bomba del principe Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey.

Durante l'intervista di Harry e Meghan, che ha tenuto e terrà incollati allo schermo milioni di spettatori man mano che sarà trasmessa nel resto del mondo, sono venute allo scoperto molte informazioni scioccanti, dal vero motivo per cui hanno lasciato il Regno Unito ai disaccordi con la famiglia reale, ai loro piani per il futuro e un piccolo segreto del loro passato, svelando infine il sesso del loro futuro secondogenito.

Ecco tutte le rivelazioni shock fatte dai Sussex durante l'intervista.

Le 11 dichiarazioni più scioccanti dell'intervista di Harry e Meghan con Oprah

Si erano sposati in segreto tre giorni prima del matrimonio ufficiale

«Era come vivere un'esperienza extracorporea per la quale ero molto presente... Penso che fossimo entrambi davvero consapevoli che quello non sarebbe stato il nostro giorno, quello era il giorno che era stato pianificato per il mondo».

Per questo motivo, la coppia ha deciso di vivere a pieno il giorno del loro matrimonio, sposandosi prima in gran segreto.

Meghan ha rivelato: «Tre giorni prima del nostro matrimonio ci siamo sposati. Abbiamo chiamato l'arcivescovo e ci siamo limitati a dire: 'Questo spettacolo è per il mondo, ma ora vogliamo la nostra unione tra di noi».

Il principe Harry ha confermato: «È stato bellissimo, eravamo solo noi tre».

L'esperienza di entrare nella famiglia reale e conoscere la regina

«Dirò che ci sono entrata in modo molto ingenuo perché non sono cresciuta sapendo molto riguardo la famiglia reale. Non era qualcosa che faceva parte delle conversazioni a casa, non era qualcosa che ho seguito fin da piccola».

«Ricordo il giorno che ho incontrato Sua Maestà. Quella mattina abbiamo fatto colazione insieme e lei mi ha fatto un bellissimo regalo, e mi è davvero piaciuto stare in sua compagnia».

«E ricordo che eravamo in macchina e Sua Maestà aveva una coperta sulle gambe per stare al caldo. Effettivamente faceva freddo, e lei ha detto: 'Meghan, vieni più vicino' e mi ha messo la coperta sulle ginocchia».

Riguardo al non essere stata protetta dalla royal family

«C'è la famiglia reale con i suoi membri, e poi ci sono le persone che gestiscono l'istituzione, e queste sono due cose separate ed è importante essere in grado di riconoscerle perché la Regina, ad esempio, è sempre stata meravigliosa con me».

«Ma è stato davvero difficile conciliare il tutto. Perché è stato solo dopo che ci siamo sposati che tutto ha iniziato a peggiorare davvero e che sono arrivata a capire che non solo non ero protetta, ma che erano disposti a mentire per proteggere gli altri membri della famiglia.

Mentre nessuno era disposto a dire la verità per proteggere me e mio marito».

Cos'è successo davvero tra Kate e Meghan

Era girata voce che Meghan avesse fatto piangere Kate Middleton pochi giorni prima del matrimonio per un problema con il vestito della principessa Charlotte.

Ma durante l'intervista di Harry e Meghan è stato rivelato per la prima volta che «è successo il contrario».

«Non lo dico in modo denigratorio nei confronti di nessuno. Era stata una settimana davvero dura vicina matrimonio, e Kate era arrabbiata per qualcosa. Ma si è accorta subito di aver sbagliato, si è scusata e mi ha portato dei fiori con un biglietto di scuse».

«Però è stato difficile per me essere incolpata per qualcosa che non avevo fatto».

Meghan è stata messa a tacere

Durante la sua conversazione con Oprah Winfrey, alla duchessa del Sussex è stato chiesto se fosse «stata in silenzio o messa a tacere», e Meghan ha risposto «La seconda».

«Ho sempre apprezzato l'indipendenza. Sono sempre stata schietta, specialmente sui diritti delle donne, e questa è la triste ironia degli ultimi quattro anni. Ho sostenuto per così tanto tempo che le donne usassero la loro voce, e a me non è stato permesso».

«Ma non vivrò più la mia vita con paura. Penso che, dopo tutto questo tempo, nessuno possa più aspettarsi che io stia in silenzio; soprattutto se l'istituzione della famiglia reale ha ancora un ruolo attivo nel perpetuare falsità su di noi».

Il principe Harry non avrebbe lasciato la famiglia reale se non avesse incontrato Meghan

Alla domanda di Oprah Winfrey se si sarebbe ritirato dai doveri reali se non avesse incontrato Meghan, il principe Harry ha detto: «No, la risposta alla tua domanda è no».

«Non sarei stato in grado di andarmene perché io stesso ero intrappolato. Non vedevo una via d'uscita. Ero intrappolato ma non sapevo di essere intrappolato».

La relazione tra il principe Harry e la sua famiglia

«Nell'ultimo anno ho parlato più a mia nonna di quanto non abbia fatto per molti, molti anni. Abbiamo anche fatto un paio di chiamate zoom con Archie».

Riguardo al suo rapporto con il padre, il principe Carlo, Harry ha detto: «Mi sento davvero deluso perché lui stesso ha passato qualcosa di simile, sa com'è difficile e il dolore che si prova. E poi Archie è suo nipote».

«Gli vorrò sempre bene, ma sono anche stato ferito più volte. C'è stato tanto dolore, ma continuerò a rendere una delle mie priorità cercare di guarire questa relazione con mio padre».

Oprah ha poi continuato: «E con tuo fratello? È stato detto molto a riguardo».

«Sì, e molto continuerà a essere detto. - ha confermato Harry - Come ho sempre detto, amo William all'infinto. È mio fratello. Abbiamo passato l'inferno insieme. Voglio dire, abbiamo un'esperienza condivisa. Ma al momento siamo su strade diverse. E va bene così».

Meghan ha avuto pensieri suicidi

«Semplicemente non volevo più essere viva. Era un pensiero costante molto chiaro, reale e spaventoso. E ricordo come Harry mi ha semplicemente accarezzato».

«Ricordo di essere andata da un membro senior dello staff a chiedere aiuto. Mi è stato risposto che ma non c'era niente che potessero fare per proteggermi perché quello era un problema mio».

«Per questo credo sia così importante da ricordare alle persone che spesso non si ha la minima idea di cosa stia succedendo a qualcuno a porte chiuse. Bisogna avere compassione verso l'altro per ciò che potenzialmente sta realmente accadendo».

Il vero motivo della Megxit

Harry ha detto: «Ero disperato. Sono andato in tutti i posti dove pensavo di poter chiedere aiuto. L'abbiamo fatto entrambi, insieme e separatamente».

«Non abbiamo mai lasciato la famiglia reale, ma solo i suoi ruoli come membri senior. Ma sai, ci sono altri ruoli ovviamente. Quindi, non stavamo reinventando niente. Abbiamo semplicemente e onestamente detto: 'Ok, questo non funziona per nessuno. Noi stiamo soffrendo molto, non potete fornirci l'aiuto di cui abbiamo bisogno, e quindi possiamo solo fare un passo indietro».

Harry ha anche aggiunto: «La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse e l'ho già detto in numerose occasioni in modo molto pubblico. Quello che stavo vedendo era la storia di mia madre che si ripeteva, forse in modo ancora più pericoloso».

Il razzismo nei confronti di Archie

«Nei mesi in cui ero incinta ci sono state tantissime conversazioni riguardo al fatto che non gli sarebbe data sicurezza, che non gli sarebbe stato dato un titolo, ecc... E c'erano anche delle preoccupazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle al momento della nascita».

«Ci sono state diverse conversazioni su che aspetto avrebbe avuto nostro figlio e cosa questo potesse significare... tutte conversazioni che hanno avuto con Harry».

Il principe Harry, confermando ha raccontato: «Quelle conversazioni non le condividerò mai. Ma all'epoca era imbarazzante, ero un po' scioccato e non mi trovavo a mio agio nel rispondere alle domande».

Il secondo figlio di Harry e Meghan sarà una femmina e nascerà in estate

All'inizio dell'intervista è stato chiesto a Meghan se sapessero già il sesso del bambino, e lei ha risposto: «Questa volta lo sappiamo. Ma aspetterò che mio marito si unisca a noi e per condividerlo».

È stato allora il principe Harry a dare la notizia, dicendo felice: «È una bambina».

«Sono solo felice e grato, come qualsiasi altro genitore, di avere un altro figlio. Ma avere un maschio e poi una femmina è fantastico, non potevo chiedere di più. Ora la nostra famiglia è al completo. Siamo noi quattro con i nostri due cani, ed è fantastico».