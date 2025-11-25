Cantante e ambassador dei più importanti brand, Olivia Dean è la nuova icona di stile. Ecco alcuni dei suoi look più riusciti.

È una delle voci più promettenti della scena musicale internazionale, è ricercatissima come testimonial dai brand più famosi al mondo e si è già conquistata il titolo di nuova musa della moda: è Olivia Dean.

Classe 1999, l’artista britannica, nata nella periferia di Londra, da genitori di origini inglesi e giamaicano-guyanesi, ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica come corista nel gruppo di musica elettronica dei Rudimental.

Ma è grazie al singolo “Man I Need” e al suo album “The Art of Loving” che ha raggiunto la top ten delle classifiche mondiali e ha conosciuto il grande successo.

Seguitissima sui social (su Instagram vanta oltre 3 milioni di followers), che questa ragazza dai lunghi capelli ricci non è amatissima solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per il suo stile inconfondibile.

Ambassador di Chanel, negli ultimi mesi l’abbiamo vista in front row, sui red carpet degli eventi più importanti e ai party più glamour sempre impeccabile e i suoi look non convenzionali (che hanno conquistato tutti) l’hanno già consacrata come una vera icona di stile.

I suoi outfit più riusciti? Scoprite nella gallery alcuni dei nostri preferiti.

Lo stile di Olivia Dean in 7 look

Acclamata sul red carpet dei “CFDA Fashion Awards 2025”, Olivia Dean si è esibita sul palco con addosso un sofisticato abito di Thom Browne. Un vestito dalle silhouette essenziali, declinato in una delicata sfumatura di giallo: colore che, con la sua solita classe, aveva già sfoggiato quest’estate a Wimbledon e che le dona moltissimo.

Alla prémiere londinese del nuovo film di Bridget Jones ha optato per un look effetto “wow”, un abito nero a colonna con scollo all’americana e corda di cristalli, indossato con delle mules total black.

Favolosa anche in bianco, a Parigi, al party di lancio della collezione H&m Studio, aveva catturato l’attenzione con un sontuoso abito da sera dalla linea statuaria disegnato su misura per lei.

Lo scorso dicembre, in occasione dei Fashion Awards, invece, aveva optato per un look da vera diva e il suo abito verde di Gucci, abbinato a una stola di piume en pendant, ha riscosso solo consensi.

Anche sul palco riesce a sorprendere con scelte di stile assolutamente fuori dal comune, come quando si è esibita sul palco con uno dei capi più iconici del guardaroba: un completo in tweed di Chanel, composto da giacca e gonna lunga e impreziosito da profili gioiello.

Ma Olivia Dean è una presenta fissa anche in front row e persino con addosso look più easy e disinvolti riesce ad essere una grande fonte di ispirazione. Guardatela da Miu Miu con camicia azzurra, gonna a pieghe e slingback a punta indossate con calzettoni a vista: un mix perfetto di eleganza rilassata e dettagli ricercati.

E che dire del look a stampa check sfoggiato in occasione della sfilata di Burberry: ancora una volta ha dimostrato il suo grande senso dello stile e la sua capacità di interpretare alla perfezione i codici della Maison.

Foto: GettyImage