Pronte a scoprire chi sono le Best Dressed of the week? Scopritele con noi!

Un red carpet dopo l'altro. Questo il bilancio della settimana delle star. Dai BAFTA 2020 al Super Bowl con l'esibizione sul palco di J.Lo e Shakira che ha lasciato tutti a bocca aperta, fino alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Insomma nel corso degli ultimi 7 giorni le celeb italiane e internazionali non si sono di certo annoiate. E non hanno annoiato neanche il pubblico, sfoderando una serie di look da urlo.

I più belli? Ecco un assaggio dei nostri preferiti: dal tailleur impeccabile di Charlize Theron, reso super sexy dalla bralette di pizzo, al casto longdress nero di Margot Robbie.

Dal wrap dress bon ton di Dianna Agron all'abito in chiffon a fiori indossato da Micaela Ramazzotti per la prima del film "Gli anni più belli"

Charlize Theron in completo nero Dior con sexy bralette di pizzo

Credits: Getty Images

Margot Robbie in longdress nero con ricami in pizzo

Credits: Getty Images

Dianna Agron in midi dress a fiori Miu Miu e accessori Roger Vivier

Courtesy of Press Office

Ilaria Spada in Federica Tosi alla prima de "Gli anni più belli"

Credits: Getty Images

Pixie Geldof con uno strapless dress a ruota di Ashley Williams e pumps Roger Vivier

Courtesy of Press Office

Rose Williams con un abito bianco con piume sul fondo e sandali Roger Vivier

Courtesy of Press Office

Micaela Ramazzotti in Dolce & Gabbana alla prima de "Gli anni più belli"

Credits: Getty Images

Jessica Biel in Alexandre Vauthier Haute Couture

Credits: Getty Images

Gemma Arterton in total red con clutch Roger Vivier

Courtesy of Press Office

J.Lo in Atelier Versace durante la sua esibizione al Super Bowl

Courtesy of Press Office