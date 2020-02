A Londra per la 73esima edizione dei Bafta Awards: ecco cos'hanno indossato le celebrities

Appuntamento a Londra per l'edizione 2020 dei British Academy Film Awards, meglio noti come BAFTA, ultimo appuntamento glamour prima degli attesissimi Oscar del prossimo 9 febbraio.

A fare gli onori di casa il principe William e Kate, con un abito Alexander McQueen perfettamente il linea con quello che, vedrete tra poco, è un red carpet ricco di colore e di dettagli brillanti. Tanto rosa infatti, una pioggia di paillettes, piume e qualche richiamo anni '20 dato da frange e decori gioiello. Guardate nella gallery cos'hanno indossato Charlize Theron, Scarlett Johansson, Renée Zellweger (tanto per nominarne alcune) e, a seguire, approfondite con noi i trend che abbiamo potuto ammirare in questa serata londinese.

I look delle star ai BAFTA 2020 Scarlett Johansson in VERSACE

Reneé Zellweger in PRADA

Charlize Theron in DIOR, gioielli TIFFANY&Co.

Laura Dern in VALENTINO HAUTE COUTURE

Jodie Turner-Smith in GUCCI, gioielli TIFFANY&Co.

Margot Robbie in CHANEL

Rooney Mara in GIVENCHY

Lily Rose Depp in CHANEL PRE-FALL 2020

Jessie Buckley in MIU MIU

Zoe Kravitz in SAINT LAURENT

Kate Middleton in ALEXANDER MCQUEEN

Florence Pugh in DRIES VAN NOTEN, gioielli TIFFANY&Co.

Saoirse Ronan in GUCCI

Daisy Ridley in OSCAR DE LA RENTA

Greta Gerwig

Olivia Colman in ALEXANDER MCQUEEN

Emilia Clarke in SCHIAPARELLI

Noemie Harris in MICHAEL KORS

Vanessa Kirby in VALENTINO, gioielli TIFFANY&Co.

Alice Eve in RALPH&RUSSO

Gillian Anderson in CAMILLA AND MARC, gioielli TIFFANY&Co.

Arielle Free in DUNDAS

Zazie Beetz

Kristin Scott Thomas

Hildor Gunadottir

Pixie Lott

Vick Hope

Rebel Wilson in PRABAL GURUNG

Lulu Wang

Gemma Whelan

Cinderella Balthazar

Tatiana Korsakova in YANINA COUTURE

Iniziamo a raccontarvi la serata partendo dal colore, elemento molto presente. Il ciclamino Dior indossato con classe da Charlize Theron, il rosa, il verde e il rosso. E non solo..

In rosso, da sinistra: Tatiana Korsakova, Vick Hope e Gemma Whelan.

Verde bosco caldissimo per Daisy Ridley, in Oscar de La Renta e Greta Gerwig.

Rosa per Renée Zellweger in Prada, fucsia abbinato al nero per Florence Pugh in Dries Van Noten, bordeaux per Zazie Beetz e blu satin per Niamh Algar.

Back to black

Il nero vuole sempre la sua parte, ed è un vero classico da red carpet. Margot Robbie in Chanel, Rooney Mara in Givenchy, Saoirse Ronan in Gucci: tre diverse interpretazioni, che hanno in comune gonne voluminose e principesche.

Paillettes please!

Non manca mai il nero e non mancano mai le paillettes, i tessuti effetto metal e le applicazioni gioiello.

Da sinistra: Arielle Free, Zoe Kravitz in Saint Laurent, Kaitlyn Dever e Aisling Bea. Ma a conquistare i flash è la modella e attrice Jodie Turner-Smith, neosposa di Joshua Jackson, in dolce attesa con un abito giallo firmato Gucci tempestato di paillettes.

Frange, piume e citazioni vintage

All'insegna del movimento: frange setose e lunghissime e piume , più o meno scenografiche, riportano alla mente lo stile anni '20.

Da sinistra: Naomie Harris in Michael Kors, Alice Eve in Ralph&Russo, Hildur Guonadottir, vincitrice di un BAFTA per la colonna sonora di Joker, Vanessa Kirby in Valentino.

Piume che decorano lo scollo per Jessie Buckley in Miu Miu , una coda con strascico piumato per Scarlett Johansson in Versace. Meno esplosive, ma elegantissime, le piume ricamate nel corpino dell'abito Valentino Haute Couture indossato da Laura Dern, che torna a casa vincitrice di un BAFTA come miglior attrice non protagonista.