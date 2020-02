Jennifer Lopez e Shakira questa notte hanno fatto impazzire oltre 60mila spettatori dell’Hard Rock Stadium di Miami con il loro halftime show del Super Bowl 2020. Un’esplosione di musica, energia e fashion al quadrato!

Questa notte è andato in scena lo spettacolo più celebre della tv statunitense, l’halftime show del Super Bowl.

Per il 2020 a dominare il palco sono state due regine del pop: Jennifer Lopez e Shakira.

Due nomi importanti non solo in quanto star internazionali della musica e della moda, conosciute a ogni latitudine, ma anche perché entrambe di origini straniere.

Proprio la portoricana Jennifer Lopez e la colombiana Shakira hanno rappresentato gli States nell’intervallo più famoso della loro storia, quello del Super Bowl.

Il che suona come un forte messaggio, di inclusione innanzitutto.

Tra i tanti messaggi forti, anche quelli fashion non sono mancati.

Dalle paillette al fringe style, molti trend sono stati sbandierati tra le stelle e le strisce.

E altri diventeranno immediatamente tendenze globali dopo questo show, impeccabile sotto ogni aspetto.

Ad aprire le danze, una Shakira in stato di grazia con un mini dress color red passion che remixa due trend paillette e frange.

Più che di paillette, si parla di 30mila cristalli, incastonati in questo gioiello fashion creato dallo stilista norvegese Peter Dundas.

Gli abiti di cristallo Swarovski su misura di Peter Dundas per Shakira (e di Versace per Jennifer Lopez) hanno letteralmente abbagliato tutti.

Credits: Kevin Mazur per WireImage

Anche l’effetto glitter non è mancato all’appello, dagli stivali cristallizzati (firmati The Dan Life) all’ombretto fino ad arrivare alla chitarra elettrica che Shakira imbraccia verso la fine della sua prima uscita.

Il mini-abito si trasforma poi in una jumpsuit corta non meno sexy, en pendant con i corpetti delle ballerine che la attorniano.

Ma la metamorfosi fashion non finisce qui: la terza declinazione dell’outfit di Shakira mescola un crop top e una mini skirt frangiata con spacco vertiginoso.

Per dare un tocco burlesque? Le piume, presenti nello strascico della mini gonna di Shakira che simboleggiano la leggiadria tipica di questa donna dai talenti eccezionali.

Oltre 123.000 cristalli in tre tonalità di rosso sono stati incorporati nei tre look della star e applicati a mano. Mentre 70.000 cristalli Swarovski ematite jet hanno ricoperto la chitarra Gibson di Shakira per aggiungere un tocco glam 'n' roll allo show!

E poi arriva lei, la divina J.Lo.

In posa da pole dancer, si presenta con un body che reinterpreta la giacca biker in pelle, in versione smanicata, con una cascata di borchie dorate e la Medusa di Versace, l’Atelier che ha firmato tutti i suoi outfit di questo show.

Una gonna a portafoglio in raso color rosa bubble gum fa da contraltare romantico allo stile molto rock della mise in pelle nera.

Ma la gonna “dura” poco, strappata con grinta da Jennifer Lopez per rivelare un paio di stivali cuissardes in pelle nera con tacco stiletto, sempre firmati Versace.

Giocando ancora tra contrasti "romantic VS rock", anche le ballerine indossano da un lato una gonnellina in seta dai colori pastello con inserti in pizzo e dall’altro top in pelle borchiati, per un mix di femminilità e mannish style davvero strong!

Cambio d’abito per Jennifer: una jumpsuit-bustier tempestata di cristalli e minuscoli specchietti dall’effetto vedo-non vedo la rende ancora più potente e iconica.

Ben 75.000 cristalli Swarovski fanno parte dei due look Versace della Lopez.

Il trend metallic trova due testimonial d’eccezione in J.Lo e Shakira, rispettivamente vestite d’argento e d’oro a fine esibizione.

Al golden body di Shakira fanno eco i cycle pants dorati delle ballerine, shorts da ciclista in versione inedita, effetto bling bling…

Sempre per Shakira, un set di due pezzi in cristallo dorato, un giubbotto bomber abbinato disegnato da Dundas e le scarpe da ginnastica Adidas Superstar rivestite di Swarovski lasciano a bocca aperta.

E i due look Versace su misura di Jennifer Lopez fanno sognare, impreziositi da oltre 75.000 cristalli Swarovski.

Anche la figlia undicenne della cantante, Emme, è stata una delle 60 ragazze che si sono unite a lei sul palco indossando abiti con cristalli Swarovski.

Una felpa con logo della Medusa e una gonnellina a tutta frangia in total white hanno creato il perfetto sfondo per una bandiera degli Stati Uniti d’America fatta di piume.

Il cui retro, svelato dalla Lopez con orgoglio, mostra la bandiera portoricana. Un messaggio forte che parla a tutte le anime dell'America (e del mondo) di oggi.