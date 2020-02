Scoprite con noi, serata dopo serata, chi veste cantanti, ospiti e conduttori alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Appuntamento a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana, che è da ormai 70 anni un momento televisivo e musicale imperdibile. L'edizione 2020 è stata anticipata da infinite polemiche ma noi, che siamo super partes quando si tratta di stile, siamo in prima fila per scoprire i look che cantanti in gara, conduttori (e vallette, eeeh già!) e ospiti hanno scelto di indossare per darsi gara a colpi di note.

SANREMO 2020: i look e gli abiti della prima serata

Ad alzare il tiro, dopo l'apparizione iniziale della giacca glitterata di Amadeus, ci ha pensato Diletta Leotta: la co-conduttrice di questa prima serata si è concessa tre cambi d'abito, tutti Etro, dal giallo con gonna principesca alla jumpsuit con strascico floreale. Per approdare poi a una silhouette a sirena in nero.

Altro volto femminile (e potente voce se avete seguito attentamente il suo monologo) è stata Rula Jebreal: in Armani color ghiaccio prima, in paillettes rosate poi. Impeccabile.



E le voci sul palco? Guardate con noi la gallery e troverete tutti i look, anche quello che ha spaccato l'internet a suon di meme in tempi record. Parliamo di Achille Lauro, in Gucci, con effetto decisamente a sorpresa...

Tutti i look di Sanremo 2020 Emma Marrone Sobria ma con qualcosa di rock, come la sua voce.

Rula Jebreal in ARMANI Delicato e brillante, un abito che sembra fatto su misura per lei.

Terzo cambio d'abito per Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Rula Jebreal Cambio d'abito con paillettes rosate.

Diletta Leotta in ETRO Cambio d'abito: sul palco dell'Ariston arrivano i leggings (o quasi). Una jumpsuit nera con cintura e strascico a contrasto.

Diletta Leotta in ETRO La giornalista sportiva apre la serata indossando un abito principesco, giallo con cintura nera a contrasto e senza spalline.

Achille Lauro in GUCCI L'ingresso regale sul palco, tra velluti e ricami d'oro. Cosa si nasconderà sotto?

Achille Lauro in GUCCI Il colpo di scena: sotto il mantello in velluto, una tutina nude con strass.

Boss Doms Scelta eccentrica o semplicemente buongusto? Per noi il secondo: bordeaux e rosa stanno davvero bene.

Diodato Total black minimale e serioso, per non sbagliare.

Rita Pavone Grintosa, con pantalone nero e giacca damascata.

Romina Carrisi Lungo d'ordinanza, con un delicatissimo tulle rosa cipria.

Romina Power Un classico per lei, che non si separa mai dai completi caftano + pantalone a palazzo.

Irene Grandi è tornata ed è più rock di sempre!

Tecla Insolia Si porta a casa la semifinale in total denim con qualche dettaglio gioiello.

Amadeus La serata inizia con una giacca due bottoni scintillante.

