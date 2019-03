Una treccia salata di soffice pane, farcita con diversi ingredienti e decorata da uova con il guscio per renderla perfetta da portare in tavola per la festa pasquale. La torta di Pasqua con le uova è soffice e nutriente, molto saporita e ideale anche come antipasto, donando un tocco decorativo alla vostra tavola.

80 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

50 gr olio di oliva extravergine

100 gr olive nere

10 gr sale

100 gr soppressata

5 uova

120 gr provola

12 gr lievito di birra

600 gr farina





Come preparare la torta di Pasqua con le uova





1) Sciogliete 12 gr di lievito di birra in 370 gr di acqua tiepida. Su una spianatoia versate a fontana 600 gr di farina e formate un buco al centro, versateci la soluzione di lievito e impastate fino a quando il composto inizierà a prendere forma, quindi unite 30 gr di olio extravergine d'oliva e 10 gr di sale, continuate a impastare e quando avrete un panetto omogeneo, mettetelo in recipiente unto di olio e copritelo con un pèanno umido. Lasciatelo lievitare per circa 1 ora o fino a quando avrà raddoppiato la sua dimensione.

2) Mettete l'impasto sulla spianatoia, prelevatene 150 gr e mettelo da parte. Il restante impasto dividetelo in tre, formate 3 filoncini e appiattiteli con il mattarello, uno farcitelo con 100 gr di olive nere denocciolate tagliate a pezzetti, l'altro con 100 gr di soppressata a dadini e l'ultimo con 120 gr di provola a dadini. Chiudete accuratamente le estremità schiacciando l'impasto con i polpastrelli.

3) Ricoprite una teglia con carta da forno e cospargetela di farina, adagiatevi sopra i 3 filoncini e uniteli a formare una treccia morbida, chiudete l'estremità, premendo con le dita formando una ciambella. Incastrate 4 uova crude tra la treccia, tagliate l'impasto tenuto da parte in 8 striscioline e disponetele a croce sulle uova per legarle all'impasto. Lasciate lievitare ancora per 15-20 minuti.

4) Scaldate il forno statico a 180°C e spennellate la treccia con l'uovo rimasto, sbattuto. Infornate per 40-50 minuti e infine servite il dolce su un piatto da portata, guarnito con fettine di soppressata e rametti di ulivo.