Delizioso tortino freddo, morbido e goloso prfetto da portare in tavola come dessert del pranzo della domenica. La torta di budino al latte con biscotti e pistacchio èfacile da preparare, il croccante è in piacevole contrasto con la morbidezza della torta e il sapore del pistacchio con quello del cioccolato sono in perfetta armonia, spezzato dalla delicatezza del budino.